Italien: 100 Ärzte an Coronavirus gestorben

Rom – Wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos mitteilte, sind in Italien inzwischen 100 Ärzte an der Lungenkrankheit COVID-19 gestorben.

Wie das Ärzteblatt unter Berufung auf eine Mitteilung der Nationalen Ärzte- und Zahnärztekammer berichtet, hatten sich die Mediziner im Einsatz für infizierte Patienten angesteckt. Auf ihrer Website listet die Ärztekammer die Namen der Verstorbenen auf.

Einige seien aus dem Ruhestand zurückgeholt worden, um im Kampf gegen das Coronavirus mitzuhelfen. „Wir dürfen nicht länger zulassen, dass unsere Ärzte und unser Gesundheitspersonal völlig ohne Schutz gegen das Virus kämpfen muss“, zitiert das Ärzteblatt Verbandspräsident Filippo Anelli. „Das ist ein unfairer Kampf.“

Italien gehört zu den von der Coronapandemie am stärksten betroffenen Ländern. Insgesamt hat das Land bisher 17 669 Opfer zu beklagen. Die Zahl der Infizierten gab der Zivilschutz in Rom am Donnerstag mit 139 422 an.

