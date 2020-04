Der türkische Präsident schickte am Freitag einen Brief an das Oberhaupt des armenischen Patriarchats, in dem er Gleichbehandlung unabhängig von Glauben und Identität im Land zusichert.

Türkei Glaubensfreiheit: Erdogan schickt Brief an armenischen Patriarchen

Ankara – Der türkische Präsident schickte am Freitag einen Brief an das Oberhaupt des armenischen Patriarchats, in dem er Gleichbehandlung unabhängig von Glauben und Identität im Land zusichert.

In einem Brief an den Patriarchen Sahak Mashalian gedachte Recep Tayyip Erdogan der im Ersten Weltkrieg gefallenen osmanischen Armenier und übermittelte ihren Nachkommen sein Beileid, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

„Bei dieser Gelegenheit wünsche ich allen osmanischen Bürgern, die in dieser schmerzlichen Zeit ihr Leben verloren haben, Gottes Gnade“, sagte Erdogan und fügte hinzu, dass die Türkei niemals zulassen würde, dass jemand im Land „aufgrund seines Glaubens und seiner Identität anders behandelt wird“.

Erdogan unterstrich, dass die Türkei eine Zukunft der „Einheit, des Wohlstands und des Friedens“ anstrebe und sagte, dass die Solidarität in der Türkei während „dieser schwierigen Tage“ inmitten der neuartigen Coronavirus-Pandemie auf der ganzen Welt zunehme.

„Mit diesen Worten gedenke ich wieder aller osmanischen Armenier, die wir im Ersten Weltkrieg verloren haben, mit Respekt und Barmherzigkeit“, so der türkische Staatschef.

Maschalian ist seit dem 11. Dezember 2019 der 85. Patriarch von Istanbul der Armenischen Apostolischen Kirche.

Ereignisse von 1915

Die Türkei erkennt die Tragödie hinter den Todesfällen Hunderttausender Menschen an, die von 1915 an im Zusammenhang mit den Ereignissen in Ostanatolien während des Ersten Weltkrieges ihr Leben verloren hatten. Allerdings verwahrt sich die Türkei gegen die Beurteilung der Ereignisse als „Völkermord“ und spricht von einer beiderseitigen Tragödie.

Ankara hat wiederholt die Bildung einer gemeinsamen internationalen Historikerkommission angeregt, um die Ereignisse vom Grunde her aufzuarbeiten und historisch zu bewerten. Die Regierung des Osmanischen Reiches hatte 1915 die Deportation armenischer Bevölkerungsteile aus der Region beschlossen, nachdem sich armenische Terrormilizen und Teile der Bevölkerung mit der russischen Armee verbündet hatten, die im Osten an der Kaukasusfront in osmanische Gebiete vorrückte.

