Corona-Krise: Italien, Spanien und NATO danken Türkei für Hilfe

Rom – Zur Bekämpfung des Coronavirus hat die Türkei in die von der Pandemie hart getroffenen Länder Italien und Spanien Hilfscontainer geschickt. Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte mit, ein Transportflugzeug habe Masken, Brillen, Schutzanzüge und Desinfektionsmittel an Bord.

Die Außenminister Italiens und Spaniens haben der Türkei am Mittwoch dafür gedankt.

„Die heutige Hilfe ist für uns sehr wichtig. Wir danken Präsident [Recep Tayyip] Erdogan, Außenminister [Mevlut] Cavusoglu und dem gesamten türkischen Volk für ihre Solidarität, sagte der italienische Außenminister Luigi Di Maio.

Auch Spaniens Außenministerin Arancha Gonzalez Laya dankte der Türkei in einem Beitrag auf Twitter für die Hilfe.

Cavusoglu antwortete separat auf Nachrichten seiner Amtskollegen und betonte, dass sich Freunde in schwierigen Zeiten gegenseitig unterstützen.

„Mit Liebe aus der Türkei für die Menschen in Spanien und Italien“, war auf den Kisten mit den Hilfsgütern zu lesen. Auf einigen Kisten auch die Worte des Sufi-Mystikers Mevlana Jalaluddin Rumi aus dem 13. Jahrhundert:

Der Türkei-Berichterstatter des Europäischen Parlaments, Nacho Sanchez Amor, schrieb:

Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg lobte die Türkei auf Twitter. Er sei stolz zu sehen, wie sich Alliierte gegenseitig unterstützten.

„#NATO Solidarität in Aktion: Die Türkei schickt heute ein Frachtflugzeug mit medizinischen Hilfsgütern nach Italien und Spanien, um unseren gemeinsamen Kampf gegen #COVID19 zu unterstützen“, sagte Stoltenberg auf Twitter.

#NATO solidarity in action: Turkey 🇹🇷 sending a cargo plane with medical supplies to Italy 🇮🇹 & Spain 🇪🇸 today to support our joint fight against #COVID19. Proud to see NATO Allies supporting each other through our disaster relief center. #StrongerTogether pic.twitter.com/9f8gvHvVzs

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 1, 2020