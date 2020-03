Teilen

Idlib – Wie die offizielle Zeitung des Governorats Idlib heute berichtet, haben die türkischen Streitkräfte am Dienstag ein weiteres Flugabwehrraketen-System der Assad-Armee zerstört.

Auch eine offizielle Twitterseite der türkischen Streitkräfte bestätigte die Zerstörung.

#BREAKING

Turkish drones destroy the "PANTSIR-S1" air defense system for the Syrian regime forces in the vicinity of #Saraqib east of #Idlib. — IDLIB POST (@IdlibEn) March 3, 2020

Wie die türkischen Streitkräfte weiter mitteilen, seien heute zudem 9 Panzer, 6 Raketenwerfersysteme, 1 L-39 Kampfjet, zwei Fahrzeuge und 153 Regimesoldaten „neutralisiert“ worden.

During the Operation Spring Shield, 153 regime troops, 1 L-39 fighter jet, 1 Pantsir Aerial Defence System, 9 tanks, 6 multiple barrel rocket launchers and 2 vehicles were neutralised today.#OperationSpringShield#SpringShield — Operation Spring Shield (@springshieldOP) March 3, 2020

Bereits in der Nacht zum Samstag zerstörte die Türkei nach eigenen Angaben eine „Chemiewaffen-Anlage“ im Nordwesten Syriens. Wie ein hochrangiger türkischer Regierungsvertreter mitteilte, lag die Anlage der syrischen Führung 13 Kilometer südlich von Aleppo. Am Sonntag meldete die Türkei zudem den Abschuss von zwei syrischen Kampfflugzeuge abgeschossen des Typs SU-24 aus russischer Produktion. Die Flugzeuge hätten türkische Kampfjets angegriffen, hieß es zur Begründung. Auch die syrische Staatsagentur Sana berichteten von dem Abschuss zweier syrischer Kampfflugzeuge in der Provinz Idlib.

Der Konflikt zwischen der Türkei und der von Russland unterstützten syrischen Armee war am Donnerstag mit dem Tod von 36 türkischen Soldaten bei Luftangriffen in der Provinz Idlib eskaliert. Ankara reagierte mit Vergeltungsangriffen.

An ammunition truck of the Assad regime was destroyed in Khan As Subul.#OperationSpringShield #SpringShield pic.twitter.com/fidRRzVFKM — Operation Spring Shield (@springshieldOP) March 3, 2020

