Slot Spiele oder Kartenspiele – Die beliebtesten Spiele im Flugzeug

Kennen Sie das? Sie sitzen im Flugzeug und die Zeit will einfach nicht vergehen. Es sind noch einige Stunden bis zur Landung und die angebotenen Filme und Musik sind Ihnen nicht interessant genug. Was könnten Sie außer schlafen, essen und trinken noch tun?

Die Unterhaltungsangebote im Flugzeug werden denen auf dem Boden immer ähnlicher. Dazu gehören neuerdings auch Casinospiele. Wenn Sie gerne in Spielhallen oder Spielbanken gehen, können die neuen Spiele im Flugzeug eine interessante Alternative für Sie sein. Wir geben einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik und die verfügbaren Spiele.

Kann man im Flieger Casinospiele zocken?

Auf Kreuzfahrtschiffen gibt es moderne Casinos mit allen Annehmlichkeiten und beliebten Spielen. In Flugzeugen hingegen sind Casinos Mangelware – zumindest, wenn man damit die traditionellen Casinoangebote meint. Auf die ein oder andere Weise gab es schon vor Jahrzehnten Versuche, das Glücksspiel im Flieger salonfähig zu machen.

Singapore Airlines und SwissAir boten in den 1980er 1990er Jahren Slot Spiele in verschiedenen Formaten an. Platzmangel, Probleme mit der Elektronik, staatliche Regulierungen und andere Gründe sorgten dafür, dass das Konzept wieder aufgegeben werden musste. Bis heute gibt es nur sehr einfache Angebote wie die Rubbellose bei Ryanair oder die einfachen Poker-Spiele auf dem Sitzbildschirm.

Online Casinos hingegen, die auf Mobilgeräten und Laptops laufen, bieten das komplette Paket an Slot Spielen und Kartenspielen. Weil das kabellose Internet im Flugzeug auf dem Vormarsch ist, können immer mehr Spieler während der Flugreise auf die Online Spielbanken zugreifen.

Spielautomaten: Riesige Auswahl für alle

Die Spielautomaten sind das Herz der Online Casinos und auch von landbasierten Casinos und Spielhallen. Sie bestehen meistens aus drei oder fünf Walzen, die Sie virtuell drehen. Auf den Walzen erscheinen dann vom Zufallsgenerator bestimmte Symbole. Meistens müssen mindestens drei gleiche Symbole in einer Reihe von links nach rechts erscheinen, damit Sie einen Gewinn erhalten.

Es gibt Tausende verschiedene Spielautomaten in den Online Casinos. Sie haben Themen wie Sport, Filme, Tiere oder Früchte. Bonusfunktionen wie Joker-Symbole, Freispiele und Gewinnverdopplungen sorgen für Abwechslung vom Basisspiel. Fast jeder Spielertyp findet bei dem Angebot ein Spiel, das ihn interessiert.

Einige Spielautomaten wie die einfachen Früchte-Slots eignen sich eher für das schnelle Spiel zwischendurch. Wenn Sie sich etwas länger mit einem Spiel beschäftigen möchten, beispielsweise auf einem Mittel- oder Langstreckenflug, kommen die moderneren Spielautomaten mit mehreren Levels infrage.

Kartenspiele: Gepflegte Action an den Tischen

Schon seit vielen Jahren gehören Kartenspiele wie Blackjack, Poker und Baccarat zu den Lieblingen der Spieler in Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien. Ein Casino ohne Kartenspiele ist einfach undenkbar. Dank der Online Casinos brauchen Sie kein Kartendeck mit in die Kabine zu nehmen, um dann unter großem Platzmangel eher umständlich spielen zu können. Karten spielen geht nun viel einfacher und bequemer über Ihr Smartphone, Tablet oder Laptop.

Sie haben eine riesige Auswahl an Dutzenden Kartenspielen. Das Angebot ist hier naturgemäß zwar nicht ganz so groß wie bei den Slots, doch Freunde von Kartenspielen kommen hier voll auf ihre Kosten. In den Online Spielbanken können Sie auch neue Varianten der bekannten Spiele entdecken, die es exklusiv nur online gibt.

Sie können Blackjack, Poker und die anderen Kartenspiele ganz in Ruhe und mit aller Zeit der Welt im Flugzeug spielen. Pro Spielzug dürfen Sie sich nämlich so viel Zeit lassen, wie Sie möchten. Sollte während des Flugs plötzlich doch einmal das Internet ausfallen und Sie gerade eine Runde Karten spielen, wird das Spiel bei der Wiederverbindung fortgesetzt. Dies trifft natürlich auch auf die Slots zu.

Übrigens bieten Online Casinos im Flugzeug nicht nur Slots und Kartenspiele an, sondern auch andere beliebte Tischspiele wie Roulette. Video Poker, Rubbellose, Keno und Bingo finden Sie ebenfalls in vielen Online Casinos.

Fazit: Beste Unterhaltung im Flieger

Nicht immer vergeht die Zeit wie im Flug. Wenn Sie auf Ihrer nächsten Reise gut unterhalten werden möchten, können Slot Spiele oder Kartenspiele in Online Casinos eine gute Alternative sein. Die immer besser ausgebauten WiFi-Verbindungen im Flugzeug ermöglichen es, auch unterwegs zu Ihrem Ziel Spiel, Spaß und Spannung zu haben.

Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst. Spielteilnahme ab 18 Jahren.

