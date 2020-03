Türkischer Superbike-Pilot Razgatlioglu gewinnt Rennen in Australien

Yamaha startet mit einem Sieg in die WSBK-Saison 2020. Der türkische Motorradfahrer Toprak Razgatlioglu gewann am Samstag das Eröffnungsrennen der MOTUL FIM-Superbike-Weltmeisterschaft 2020 auf dem Grand-Prix-Kurs von Phillip Island in Australien.

Teilen

Yamaha startet mit einem Sieg in die WSBK-Saison 2020. Der türkische Motorradfahrer Toprak Razgatlioglu gewann am Samstag das Eröffnungsrennen der MOTUL FIM-Superbike-Weltmeisterschaft 2020 auf dem Grand-Prix-Kurs von Phillip Island in Australien.

Kenan Sofuoglu Protegé Razgatlioglu erreichte den Sieg in seinem Debüt-Rennen für PATA Yamaha in 33:48 vor den englischen Motorradfahrern Alex Lowes und Scott Redding.

Der türkische Pilot setzte sich in einer spannenden letzten Runde gegen Kawasaki-Pilot Alex Lowes und Ducati-Pilot Scott Redding durch. Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) ging nach einem Sturz leer aus. BMW-Pilot Tom Sykes startete von der Pole-Position in das erste Rennen der Saison. In der Superpole-Session sicherte sich Sykes seine 50. Pole-Position und führte die erste Startreihe an, in der auch Scott Redding und Jonathan Rea standen. Sandro Cortese ging von Startplatz neun aus Reihe drei in das erste Rennen für das Pedercini-Team, berichtet Motorsport-Total.