Kommentar: PKK und AfD gleichen sich

Ein Gastkommentar von Nabi Yücel

Die AfD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen sorgt mit einer Art Malbuch für Aufregung. Es zeigt zum Beispiel bewaffnete Menschen mit türkischen Flaggen. Die Partei selbst weist Rassismus-Vorwürfe zurück und spricht von Satire.

Eine „besonders ernstzunehmende“ rechtsextremistische Gruppe plante offenbar bundesweit Angriffe auf sechs Moscheen, um „bürgerkriegsähnliche Zustände“ auszulösen und so die Gesellschaftsordnung ins Wanken zu bringen. Der Forderung der Türkisch-Islamischen Union DITIB, angesichts der ernsten Bedrohungslage den Schutz der Muslime und Moscheen auszuweiten, wollen die Bundesländer nicht nachkommen. Das ist auch Satire.

„Rechtsextreme“ und „Linksextreme“ in Deutschland

Satirisch ist auch die gleichlautende Logik der Rechts- wie Linksextremen, mit Massenmorden an Betenden einen grundlegenden Wandel herbeiführen zu können. Hier gibt es frappierende Ähnlichkeiten. Wohlgemerkt, ich spreche von völkischen Kurden wie Deutschen, einerseits den Anhängern und Aktivisten der PKK und andererseits die der „Gruppe S.“

Die PKK ordnet seit Jahren Angriffe auf Moscheen, ihre Schergen in Europa setzten diesen dann auch um; so geschehen z.Bsp. im September 2011. Da versuchten rund 25 Personen eine Moschee der DITIB in Bielefeld zu stürmen, in der sich zu der Zeit Betende aufhielten. Sie kamen jedoch, wie beim Angriff eines Rechtsextremisten auf eine Synagoge in Halle im Februar 2020, nicht weit.

Wenn die Logik der Massenmorde an Betenden darin liegt, diese zu Gewalt zu provozieren, könnte das daran liegen, dass nicht die Mehrheit der Betenden, sprich Muslime, Türken, Juden oder Israelis ein Gewaltproblem haben, sondern die Mehrheit dieser völkischen Brut.

Der ehemalige Osten hat mit Abstand den niedrigsten Ausländeranteil aller deutschen Bundesländer, aber dennoch ist gerade hier der Extremismus explodiert. In der Türkei hat der Osten die völkisch-kurdische Partei HDP mit einem geringen Wahlanteil gewählt, aber gerade dort explodiert die Gewalt, wenn es nicht nach dem Willen der HDP geht.

Fakten interessieren diese Kreise nicht, stattdessen Propaganda wie die der AfD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, die mit einem Malbuch potentielle Wähler mit ihren Kindern begeistern wollte. Begeisterte Kinder sieht man auch bei PKK-Protestkundgebungen in Europa: hier marschieren die Zöglinge an vorderster Front in Kampfmontur vor dem Protestzug.

AfD und PKK gleichen sich

Übrigens, was die AfD machen kann; den Schlächter von Syrien, Assad zu besuchen, dass kann die YPG/PKK/SDF besser. Sie haben sich der syrischen Armee angeschlossen, um eine gemeinsame Großoffensive in Aleppo durchzuführen.

Wie sich Hass und Rassismus gleichen…

Nabi Yücel – yuecelnabi@hotmail.de

Dieser Kommentar gibt die Meinung des Autors wieder und stellt nicht zwingenderweise den Standpunkt von nex24 dar.