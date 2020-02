Coronavirus: Länder danken Türkei für Rettung

Ankara – Aserbaidschan, Georgien und Albanien dankten am Samstag der Türkei, nachdem ein türkisches Militär-Frachtflugzeug in die vom Coronavirus befallene chinesische Stadt Wuhan gereist war, um sowohl die eigenen als auch die Staatsangehörigen dieser Länder zu evakuieren.

Albaniens Außenministerium auf Twitter:

„Herzlichen Dank an die Türkei für die Hilfe bei der Evakuierung des albanischen Staatsbürgers, der in Wuhan studiert, und für die Unterstützung bei der obligatorischen Kontroll- und Überwachungszeit. Große Wertschätzung für unsere Kollegen beim türkischen Außenministerium“.

Das Frachtflugzeug vom Typ A400M der türkischen Streitkräfte evakuierte am Samstag insgesamt 42 Personen aus der chinesischen Stadt Wuhan, darunter 32 türkische Staatsbürger, sechs Aserbaidschaner, drei Georgier und ein Albaner.

Auch Georgien und Aserbaidschan bedankten sich bei der Türkei.

„Vielen Dank an die Türkei, dass sie den Evakuierungsflug georgischer Bürger aus Wuhan, China, inmitten eines Ausbruchs des Coronavirus arrangiert hat. Solche Unterstützungsaktionen bekräftigen die starke Partnerschaft und Solidarität zwischen unseren beiden Ländern“, sagte der georgische Außenminister David Zalkaliani auf Twitter.

Das aserbaidschanische Außenministerium dankte der Türkei für die Evakuierung ihrer Bürger und fügte hinzu, dass dieser Schritt beispielhaft für die „Brüderlichkeit“ zwischen den beiden Ländern sei.

Das Coronavirus breitet sich auch außerhalb Asiens immer weiter aus und hat mittlerweile auch Deutschland erreicht. Sieben Infizierte gibt es mittlerweile. In mehreren Bundesländern gibt es inszwischen immer mehr Verdachtsfälle.

Hierzu das Bundesgesundheitsministerium:

Am 31. Dezember 2019 wurde das WHO-Landesbüro in China über eine Häufung von Patienten mit einer Pneumonie (Lungenentzündung) unbekannter Ursache in Wuhan, einer Stadt mit 19 Millionen Einwohnern in der Provinz Hubei, China, informiert.