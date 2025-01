Türkei: Frauenmord-Rate erreicht Höchsstand

Im weltweiten Vergleich liegt die Türkei bei Frauenmorden zwar im unteren Mittelbereich, verbuchte in den letzten Jahren jedoch einen Anstieg

Teilen

Istanbul – Im weltweiten Vergleich liegt die Türkei bei Frauenmorden zwar im unteren Mittelbereich, verbuchte in den letzten Jahren jedoch einen Anstieg und erreichte Berichten zufolge im vergangenen Jahr mit 394 Opfern ihren höchsten Stand.

Die türkische Plattform We Will Stop Femicides, eine Gruppe zur Überwachung häuslicher Gewalt, meldete demnach 394 sogenannte Femizide im Jahr 2024, die höchste Zahl, die jemals verzeichnet wurde. Die Gruppe wies auf die steigenden Raten hin und forderte Maßnahmen zur Waffenkontrolle, Straffreiheit und Transparenz der offiziellen Femiziddaten.

Die Generalsekretärin der Plattform, Fidan Ataselim, betonte, dass die meisten dieser Morde von Intimpartnern oder nahen Verwandten begangen wurden. 71 % der Opfer wurden von ihren derzeitigen Ehepartnern, Vätern, Brüdern oder anderen Familienmitgliedern getötet. Darüber hinaus fanden 57 % dieser tragischen Ereignisse in der vermeintlichen Sicherheit der Wohnung der Opfer statt

Ataselim forderte eine strengere Waffenkontrolle und wies darauf hin, dass Schusswaffen nach wie vor die häufigste Waffe bei Femiziden sind. Wenn dieses Problem nicht angegangen werde, komme dies einer Komplizenschaft gleich, sagte sie. Sie fügte hinzu, dass 10,6 Prozent der Täter Vorstrafen hätten und oft flüchtig oder aus dem Gefängnis entlassen seien.

Der Anstieg der Femizidraten kommt im Gefolge des Austritts der Türkei aus der Istanbul-Konvention des Europarats im Jahr 2021, einem internationalen Vertrag zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Kritiker argumentieren, dass dieser Schritt zu einem Umfeld der Straflosigkeit beigetragen hat, in dem sich Täter weniger abgeschreckt fühlen, Gewalttaten gegen Frauen zu begehen.

Die Entscheidung, aus der Konvention auszutreten, wurde von Menschenrechtsorganisationen und Frauenrechtsaktivisten auf breiter Front verurteilt, da sie befürchten, dass dies die Täter ermutigt und den rechtlichen Schutz für Frauen schwächt.

Ataselim sprach Diskrepanzen zwischen den Daten des KCDP und den Statistiken der Regierung an und forderte Transparenz. Den Zahlen des Innenministeriums zufolge gab es 284 Femizide im Jahr 2022, 309 im Jahr 2023 und 276 in den ersten zehn Monaten des Jahres 2024. Sie stellte fest, dass selbst die offiziellen Statistiken einen Aufwärtstrend zeigen.

Femizid

Femizid bezeichnet die Mordtat an einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Es handelt sich dabei um die gezielte Tötung einer Frau, die in einem sozialen Kontext von geschlechtsspezifischer Gewalt steht. Der Begriff wird oft verwendet, um die systematische und gesellschaftlich verankerte Gewalt gegen Frauen zu benennen, die zu solchen extremen Taten führen kann. Lateinamerikanische und karibische Staaten sind seit vielen Jahren in der Top-20 Liste der Länder mit den höchsten Femizidraten vertreten.