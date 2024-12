Tirana – In einem mutigen Schritt, um der wachsenden Besorgnis über den Einfluss der sozialen Medien auf die Jugend zu begegnen, hat Albanien ein einjähriges Verbot der beliebten Kurzvideo-App TikTok angekündigt.

Diese Entscheidung folgt auf einen tragischen Vorfall im vergangenen Monat, bei dem ein 14-jähriger Schüler von einem Mitschüler tödlich erstochen wurde. Der Konflikt ging Berichten zufolge auf einen Streit zurück, der auf sozialen Medienplattformen, darunter TikTok, begann.

Premierminister Edi Rama bezeichnete TikTok bei einer Versammlung mit Lehrern und Eltern als „den Rowdy der Nachbarschaft“ und betonte die Absicht der Regierung, „diesen Schläger für ein Jahr aus unserer Nachbarschaft zu vertreiben“, berichtet Bloomberg.

„Wir werden diesen Verbrecher ein Jahr lang aus unserer Nachbarschaft vertreiben“, sagte Rama. Er fügte hinzu, dass die Regierung Programme starten wird, die „der Bildung der Schüler dienen und den Eltern helfen, den Weg ihrer Kinder zu verfolgen“.

Das Verbot, das Anfang 2025 in Kraft treten soll, zielt nicht nur darauf ab, potenzielle Gewalt einzudämmen, sondern auch Programme zu initiieren, die sich auf die Bildung der Schüler und die Beteiligung der Eltern an der Überwachung der Online-Aktivitäten ihrer Kinder konzentrieren.

Der Schritt hat eine Debatte über die Meinungsfreiheit und die Sicherheit von Kindern ausgelöst, die von einigen Oppositionsmitgliedern als Übervorteilung der Regierung kritisiert wurde. Die Befürworter hingegen argumentieren, dass die befristete Maßnahme notwendig ist, um darüber nachzudenken, wie sich soziale Medien auf junge Menschen auswirken, und um ein sichereres Umfeld in Schulen zu schaffen.

Die einjährige Pause dient als Testphase, um die Auswirkungen auf das Verhalten der Jugendlichen und die soziale Interaktion zu beobachten, was sich möglicherweise auf künftige Entscheidungen in der Digitalpolitik auswirken wird.

Albanien ist nicht das einzige Land, das TikTok unter die Lupe nimmt. Ähnliche Bedenken haben in anderen Ländern zu Untersuchungen und Beschränkungen aufgrund von Datenschutz-, Sicherheits- und Inhaltsmoderationsproblemen geführt.

