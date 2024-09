Kulinarisches: GastroANTEP Festival hat begonnen

Teilen

Von Klaus Jürgens

Kultur – jeder Leser wird seine eigene Interpretation des Wortes haben. Denken Sie an Geschichte, Sprache, Traditionen, um nur einige zu nennen. Doch die Erkenntnis, dass die Art und Weise, wie wir essen, was wir essen und mit wem wir am Tisch sitzen, ein wesentlicher Bestandteil des sozialen Gefüges einer Gesellschaft ist, mag zunächst nicht so offensichtlich sein.

Auf nach Gaziantep: zwei Wochenenden und eine ganze Woche dazwischen vom 14. bis 22. September, rund fünfhundert Aktivitäten, die über die ganze Stadt verteilt sind, mit 50 ‚Attraktions- oder Konzertstopps‘, darunter 21 ‚Geschmackspunkte‘, 1000 darstellende Künstler, Besucher aus nah und fern, viele aus dem Ausland, also wirklich international; willkommen bei GastroANTEP im Rahmen des Türkiye Culture Route Festival 2024.

Gaziantep im Blickpunkt des ganzen Landes

Gaziantep im Südosten der Türkei ist gerade zum Mittelpunkt des ganzen Landes geworden, indem die Metropole in ein Festivalzentrum verwandelt wurde – GastroANTEP in Kombination mit der Teilnahme am diesjährigen Culture Route Festival.

Ein Joint Venture zwischen der Stadtverwaltung von Gaziantep und dem nationalen Ministerium für Kultur und Tourismus, wobei letzteres im Jahr 2024 und über acht Monate hinweg Stationen in 16 verschiedenen Städten auf dieser landesweiten Kulturroute anbietet. Doch eines ist sicher, wenn man vor Ort ist: GastroANTEP hebt sich sozusagen von der Masse der Veranstaltungen ab.

Und vor allem waren es die Einwohner von Gaziantep, die dafür sorgten, dass alle Gäste und Besucher sowie die lokale Bevölkerung an der Begeisterung teilhaben konnten. Wir werden auf diesen Punkt zurückkommen, aber als die gesamte Region Anfang 2023 von verheerenden Doppelerdbeben heimgesucht wurde, spürte man sofort die Motivation, die Widerstandsfähigkeit und den Geist hinter dem Festival in dem Sinne: „Gaziantep, die Region ist zurück und in der Tat wieder an der Spitze“.

Essen ist Kultur, Kultur beinhaltet Essen

Jede perfekte öffentliche Großveranstaltung braucht einen Auftakt. Nur, dass wir hier in Gaziantep nicht nur einen, sondern drei hatten: einen Umzug mit vielen lokalen Vereinen, Musik, Bands und mehr, an dem eine riesige Menschenmenge teilnahm und sich anschloss. „Bunt“ wäre eine Untertreibung. Und dann die Zeremonie in einem überfüllten Konferenzsaal, zunächst mit einer wunderbaren Gesangsdarbietung von Kindern und anschließend mit Eröffnungsansprachen. Für diesen Artikel wollen wir zwei dieser Redner aus einer viel längeren Liste nennen.

Einerseits bezeichnete die Bürgermeisterin von Gaziantep, Fatma Şahin, in ihrer Eröffnungsrede ihre Stadt als die Geschmackshauptstadt der Welt und wünschte sich, dass das Festival ein Aushängeschild für Brüderlichkeit, Liebe und Zuneigung sein möge, denn die Welt braucht Heilung. Kultur und Kunst heilen.

Sie fuhr fort, dass ihre Stadt bald eine intelligente Stadt, eine widerstandsfähige Stadt sein werde. Die Bürgermeisterin sagte dass (…) ‚wir diese Region über Naturtourismus zum Glaubenstourismus, vom Kongresstourismus zum Gesundheitstourismus machen werden. Wir konkurrieren mit Italien. Wir haben mehr, nicht weniger. Wir konkurrieren mit San Sebastian in Spanien, Rom und Neapel in Italien. Wir werden unsere Kräfte in der Region vereinen. Wir werden vereint sein, wir werden lebendig sein, wir werden den Geist von Gaziantep in den Geist der Welt verwandeln.‘

Andererseits gab der Gouverneur von Gaziantep, Kemal Çeber, Informationen über andere Besonderheiten von Gaziantep als die Gastronomie und sagte: ‚als ich vor einem Jahr nach Gaziantep kam, dachte ich, ich würde die Stadt kennen. Aber als ich ankam, wurde mir klar, dass ich nur die Spitze des Eisbergs kannte. Es ist eine ganz besondere Stadt, ein ganz besonderes Land, eine ganz besondere Kultur und Geschichte. Diese Stadt hat etwas zu sagen, egal um welches Thema es geht. Die Gastronomie ist in den Vordergrund gerückt, aber diese Stadt hat zu jedem Thema etwas zu sagen.‘

Dann wurden die riesigen Food Courts eröffnet, eigentlich eine Reihe langer und gewundener Wege, auf denen eine große Auswahl an warmen Speisen oder kalten Snacks angeboten wird, und zwar nicht nur aus der Stadt Gaziantep, sondern aus der gesamten Region, denken Sie an Hatay. Als fester Bestandteil des Festivals erwiesen sich die Abende als äußerst geschäftig, da die Bevölkerung der Stadt nach der Arbeit oder der Universität in Scharen in diesen bestimmten Parkbereich strömte.

Die Organisatoren hatten neun Kategorien ausgewählt, um zu zeigen, dass Gaziantep weiß, wie man solche Großveranstaltungen organisiert, und das haben sie auch getan. Ohne Reihenfolge in ihrer Wichtigkeit: Ausstellungen, Gastronomie, Konzerte, Veranstaltungen, Interviews, Theater, Workshops, Oper und Ballett, Veranstaltungen für Kinder.

Vielfalt lokal produzierter Lebensmittel unterstreichen

Gaziantep ist weltberühmt für sein Baklava und ganz sicher für seine Pistazien. Und dann dürfen wir natürlich auch das köstliche Antep Kabap und Lahmacun nicht vergessen. Es ist eine Visitenkarte für die gesamte Region. Ein Essen beginnt oft mit einem Salat aus Tomaten, geschnittener grüner Paprika und Gurke. Zu einem Lahmacun (eine Art türkische Pizza mit dünnem Boden, aber viel besser …) wird ein Getränk nach Wahl gereicht, darunter der erfrischende Ayran, das berühmte gekühlte Joghurtgetränk.

Als Hauptgericht gibt es Lamm oder Fleisch, gewürfelt oder am Spieß, oder Hackfleisch in leckeren Auberginen. Eine weitere Spezialität ist die Yuvalama-Suppe, die auch bei der Bewirtung von Gästen im eigenen Haus sehr beliebt ist; eine Art ‚Willkommenssuppe‘ aus Joghurt, Kichererbsen und zarten Fleischwürfeln, wobei der Schwerpunkt auf der Kombination aller Zutaten und nicht auf der Menge des Fleisches liegt, da dieses ohnehin als Hauptgericht serviert wird.

Aber wie man sich vorstellen kann, haben sich die lokalen Köche längst auf das eingelassen, was wir am besten als „Antep Nouvelle Cuisine“ bezeichnen, mit weltberühmten Kollegen, die zu einer Live-Kochshow in die Stadt kommen, um Unterstützung zu leisten und natürlich Spaß zu haben, während sie vor dem Ofen oder hinter dem Grill stehen. Hier wurden internationale Expertise gemischt mit lokalem Wissen und fabelhaften Verkostungsmenüs kreiert, die von einer faszinierten Menge beobachtet wurden.

Selbstverständlich gibt es in der ganzen Stadt erstklassige Restaurants, in denen die kulinarischen Köstlichkeiten oft von Live-Musik begleitet werden.

Seife und Melasse sowie die vorbildliche soziale Dimension einer Stadt

Neben dem übergreifenden Thema Gastronomie traten auch viele weitere kulturelle Dimensionen in den Vordergrund. Denken Sie an die Eröffnung eines brandneuen Seifen- und Melasse-Museums (oder da es in einem historischen Originalgebäude mit ehemals Übernachtungsmöglichkeiten für reisende Händler eröffnete, auch ein ‚Seifen- und Melasse-Gasthaus‘ genannt wird), in dem Besucher eine Reise durch die Feinheiten der Seifen- und Melasseherstellung unternehmen und die Möglichkeit haben, die Produktionsschritte im Detail kennenzulernen.

Babybibliothek und Rehabilitationszentrum

Dann gibt es noch den vorbildlichen Aspekt der sozialen Dienste in Gaziantep, denken Sie an eine Babybibliothek, die seit ihrer Eröffnung von über 117.000 Eltern und Kindern besucht wurde, oder an ein Rehabilitationszentrum für Prothesen, in dem bis heute und nach den oben genannten Doppelterdbeben über 630 Patienten behandelt wurden, größtenteils kostenlos.

Denken Sie an ein barrierefreies Zentrum für Bürger, einschließlich Kinder mit Behinderungen, sowie an ein Hallenbad in olympischer Größe – Ihr freundlicher Kommentator hat noch nie eine ähnliche soziale Vorbild-Einrichtung irgendwo anders in Europa besucht.

Zu guter Letzt der Ansatz ‚Vom Erzeuger zum Verbraucher‘, der die Zwischenhändler ausschaltet und es den Landwirten ermöglicht, auf eigens errichteten Straßenmärkten direkt an den Endverbraucher zu verkaufen. All diese Punkte werden Teil eines weiteren Artikels über Gaziantep sein, der sich auf das Stadtmanagement konzentriert.

Das Festival dauert noch bis Sonntag an – wenn Sie die Möglichkeit haben, es zu besuchen, wird es sich in der Tat lohnen.