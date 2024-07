Wie finde ich einen guten Saugroboter für meinen Bedarf?

Teilen

Viele Menschen möchten heutzutage nicht mehr auf die Vorteile verzichten, die ihnen ein moderner Saugroboter bietet. Wer sich jedoch ein wenig genauer mit diesem Thema auseinandersetzt, erkennt schnell, dass die Auswahl mittlerweile besonders groß geworden ist.

Genau das macht es möglicherweise schwer, auf Anhieb genau das Modell zu finden, das optimal zum persönlichen Geschmack und der zu reinigenden Umgebung passt. Aber worauf sollten diejenigen, die Lust darauf haben, ihre Hausarbeit in Zukunft zu vereinfachen, achten?

Und welche Details werden wichtig, wenn es darum geht, die richtige Entscheidung zu treffen? Die folgenden Abschnitte beziehen sich auf 5 wichtige Faktoren, die jeder, der sich auf der Suche nach einem neuen Saugroboter befindet, beachten sollte.

Gleichzeitig gilt es natürlich, seine eigenen, individuellen Erwartungen zu berücksichtigen. Und genau das gelingt erfahrungsgemäß dann besonders gut, wenn klar ist, welche Optionen zur Verfügung stehen.

Tipp Nr. 1: Verschiedene Modelle miteinander vergleichen

Der Markt rund um Saugroboter hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Wer hier den Überblick behalten möchte, sollte sich regelmäßig Zeit nehmen, um sich mit aktuellen Testberichten ( Test von Saugroboter mit Wischfunktion ) auseinanderzusetzen.

Hier werden viele Modelle führender Hersteller einander gegenübergestellt und in unterschiedlichen Kategorien bewertet. Um die jeweiligen Testergebnisse noch besser einordnen zu können, ist es wichtig, sich – wie erwähnt – über die eigenen Bedürfnisse klar zu werden.

Eine Privatperson, die eine Einzimmerwohnung mit einem Saugroboter reinigen möchte, dürfte andere Ansprüche haben als ein Gewerbetreibender, der seinen kompletten Verkaufsraum von Schmutz und Co. befreien will.

Tipp Nr. 2: Ein Modell mit sensiblen Sensoren wählen

Sensoren sind nicht nur „nice to have“, sondern können den Saugroboter vor Schäden bewahren. Wer sich zum Beispiel für ein Modell entscheidet, das dazu in der Lage ist, Treppen und Co. zu erkennen, muss keine Angst davor haben, dass der Roboter abstürzt.

Gleichzeitig sind die modernen Geräte dazu in der Lage, kleinere Kanten, wie sie zum Beispiel am Teppich vorkommen, als solche zu definieren und zu überfahren.

Tipp Nr. 3: Ein leistungsstarker Motor

Egal, ob beim Mehrgenerationen-Wohnen oder in der Single-Wohnung: Wer optimal von den Vorteilen, die ein Saugroboter bietet, profitieren möchte, sollte darauf achten, dass dieser mit einer ausreichenden Leistung aufwarten kann.

Immerhin wäre es ärgerlich, wenn das jeweilige Gerät Stellen, an denen sich Krümel gesammelt haben, öfter überfahren müsste, bis diese wirklich sauber sind. Ein Detail, das mit Hinblick auf die Saugkraft eine besonders wichtige Rolle spielt, ist die Anzahl der Rotationen pro Minute. Diese sollte mindestens fünfstellig sein.

Und: Wer sicherstellen möchte, dass er über einen langen Zeitraum Freude an seinem Saugroboter hat, sollte sich für ein Modell entscheiden, in dem ein Motor ohne (!) Kohlebürsten verbaut wurde. Hier ist der Verschleiß vergleichsweise gering.

Tipp Nr. 4: Ein verlässlicher Akku

Wer sein Parkett gepflegt hat und nachdem alles getrocknet ist, saugen und (je nach Funktionsumfang des Saugroboters) wischen möchte, benötigt einen Akku, der dazu in der Lage ist, das Gerät mit Strom zu versorgen, bis es das jeweilige Areal abgefahren hat.

Als Grundregel gilt: Je größer die Wohnung, desto leistungsstärker sollte der Akku sein, damit diejenigen, die den Saugroboter starten, keine Zwangspausen hinnehmen müssen.

Tipp Nr. 5: Die passende Form zur Einrichtung wählen

Die meisten Saugroboter sind rund. Allerdings zeigen sich in Bezug auf ihre Höhe oft deutliche Unterschiede.

Wer sicherstellen möchte, dass sein Saugroboter dazu in der Lage ist, unter Möbeln hindurchzufahren, sollte sich für ein eher flaches Modell entscheiden. Die Modelle vieler moderner Marken erreichen eine maximale Höhe von circa sechs Zentimetern. Hieraus ergibt sich in der Regel eine überzeugende Flexibilität und das gute Gefühl, unter vielen Schränken und Co. nicht „händisch“ nacharbeiten zu müssen.

Ergänzend hierzu sei erwähnt, dass es in Bezug auf das Saugen an schwer erreichbaren Stellen sinnvoll sein kann, auf Geräte mit etwas längeren Borsten zu setzen.