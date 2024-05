Recherche: Über 50.000 Flüchtlingskinder verschwunden

Paris – Eine kürzlich von einem europäischen Journalismusprojekt durchgeführte Recherche ergab, dass mehr als 50.000 unbegleitete Flüchtlingskinder als verschwunden gemeldet wurden, nachdem sie europäischen Boden betreten haben.

Lost in Europe, ein internationales journalistisches Projekt zur Untersuchung vermisster Flüchtlingskinder in Europa, hat die schockierende Zahl von 51.433 Kindern aufgedeckt, die zwischen 2021 und 2023 nach ihrer Ankunft in europäischen Ländern verschwunden sind.

Lost in Europe hat in den letzten Monaten Daten aus verschiedenen europäischen Ländern gesammelt und sich dabei auf das Verschwinden von unbegleiteten Minderjährigen konzentriert. Die Analyse umfasst die Jahre 2021, 2022 und 2023 und kategorisiert die vermissten Minderjährigen nach Herkunftsland, Geschlecht und Alter.

Von 27 EU-Ländern sowie Moldawien, Norwegen, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz haben nur 20 auf die Anfragen geantwortet, und nur 13 haben Daten zur Verfügung gestellt. Nach den vorliegenden Daten weist Italien mit 22.899 die höchste Zahl an registrierten vermissten unbegleiteten Minderjährigen auf, gefolgt von Österreich (20.077), Belgien (2.241), Deutschland (2.005) und der Schweiz (1.226).

Die Zahl der vermissten Kinder könnte sogar noch höher sein, da die Daten oft uneinheitlich und unvollständig sind und viele Länder in Europa nicht einmal Daten über vermisste unbegleitete Minderjährige erheben.

Das Schicksal der vermissten unbegleiteten Migrantenkinder ist besorgniserregend, so Aagje Ieven, Generalsekretärin von Missing Children Europe, einem Verband, der Basisorganisationen auf dem gesamten Kontinent vereint, gegenüber CNN.

Zum Verschwinden von Migrantenkindern trügen mehrere Faktoren bei. Es sei zu befürchten, dass einige von ihnen Opfer von Menschenhändlern geworden sind oder in der Sexindustrie ausgebeutet werden.

„Andere verschwinden freiwillig, weil sie den Behörden nicht trauen oder um unsicheren Aufnahmebedingungen zu entgehen. Viele ziehen in andere Länder, um sich mit Verwandten oder Freunden zu treffen, ohne dies zu melden“, sagte Ieven.

