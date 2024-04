Türkei: Schnellzug Istanbul-Sivas nimmt Betrieb auf

Istanbul – Im stetig wachsenden Schienennetz der Türkei, nimmt ab Mai eine weitere Schnellzugstrecke den Betrieb auf.

Der Minister für Verkehr und Infrastruktur, Abdulkadir Uraloğlu, erklärte, dass der Hochgeschwindigkeitszug zwischen Sivas und Istanbul am 4. Mai seinen Betrieb aufnehmen wird:

Uraloğlu betonte, dass dank der Investitionen und des Durchbruchs bei den Eisenbahnen in der Türkei „epochale Projekte im Verkehrswesen umgesetzt worden“ seien, und erklärte, dass das Ministerium an Hochgeschwindigkeitszugprojekten, der Erneuerung und Modernisierung bestehender Eisenbahnen und der Entwicklung der nationalen und einheimischen Eisenbahnindustrie gearbeitet habe.

Uraloğlu erinnerte daran, dass sich die Entfernung zwischen Ankara und Sivas mit der Inbetriebnahme der Hochgeschwindigkeitsstrecke Ankara-Sivas am 26. April 2023 von 603 Kilometern auf 405 Kilometer und die Fahrzeit von 12 Stunden auf 2 Stunden verkürzt habe und dass sich die Entfernung zwischen Ankara und Yozgat um eine Stunde verringert habe.

Wie Uraloğlu weiter bekannt gab, wird die erste Fahrt zwischen Istanbul und Sivas am 4. Mai stattfinden.

„Unser Hochgeschwindigkeitszug, der am 4. Mai um 13.00 Uhr in Sivas abfährt, wird als Expresszug und Non-Stop nach Istanbul weiterfahren. Unsere Expresszüge werden um 08.40 Uhr in Istanbul abfahren, um 15.58 Uhr in Sivas ankommen, um 13.00 Uhr in Sivas abfahren und um 20.08 Uhr in Istanbul ankommen.“