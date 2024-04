Istanbul-Brand: Zahl der Toten steigt auf 29

Bei einem Brand in den Räumen eines Nachtclubs in Istanbul sind mindestens 29 Menschen getötet worden. Acht weitere Menschen seien verletzt worden

Istanbul – Bei einem Brand in den Räumen eines Nachtclubs in Istanbul sind mindestens 29 Menschen getötet worden. Acht weitere Menschen seien verletzt worden, sieben von ihnen schwer.

Der Gouverneur von Istanbul, Davut Gül, erklärte, dass die Ursache des Brandes noch nicht bekannt sei und dass es sich bei den Todesopfern um Menschen handele, die an Renovierungsarbeiten beteiligt waren.

„Unsere Polizei-, Gesundheits- und Feuerwehrteams waren vom ersten Moment an am Tatort im Einsatz. Die Behandlung der Verletzten geht in unseren Krankenhäusern weiter. Dieser Diskothek hat eine Lizenz aus dem Jahr 1987. Im Jahr 2018 wurde die Lizenz erneuert“, so Gül gegenüber Reportern.

Justizminister Yılmaz Tunç gab bekannt, dass drei Staatsanwälte mit der Untersuchung des Brandes beauftragt wurden. Minister Tunç sagte:

„Gegen insgesamt 5 Verdächtige wurde Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen werden in allen Aspekten und akribisch durchgeführt.“

Auch Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu sprach vor Ort zu den Reportern. Die Ursache des Brandes werde untersucht und und die Staatsanwaltschaft habe das notwendige Verfahren eingeleitet.

Valimiz @gul_davut, #Beşiktaş’ta eğlence merkezinde çıkan yangın sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Gül, “Yaralılarımızın tedavileri hastanelerde devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız burada. Hepimizin başı sağ olsun.” dedi. pic.twitter.com/GwOdlpVRzZ — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 2, 2024