Istanbul: Galata-Turm wegen Restaurierung geschlossen

Istanbul – Das Markenzeichen der türkischen Millionenmetropole Istanbul, der Galata Turm, ist seit gestern für einen Monat aufgrund von Erdbebenschutzmaßnahmen und Reparaturarbeiten an der Außenfassade für Besucher geschlossen.

Der Galata-Turm (Galata Kulesi) gilt als einer der ältesten Türme der Welt und ist eines der Symbole von Istanbul. 2013 wurde er in die vorläufige Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Der Galata-Turm, eines der wichtigsten Bauwerke, die die Silhouette von Istanbul prägen, wurde lange Zeit als Feuerwachturm genutzt und erhielt den Namen Galata-Feuerturm.

Der Galata-Turm wurde erstmals vom byzantinischen Kaiser Justinianos in den Jahren 507-508 n. Chr. errichtet. Der antike Turm von Galata „Megalos Pyrgos“, was so viel wie Großer Turm bedeutet, stand auf der Nordseite des Goldenen Horns in İstanbul, in der Zitadelle von Galata. Der Turm markierte damals das nördliche Ende der großen Kette, die über die Mündung des Goldenen Horns gespannt war, um feindliche Schiffe an der Einfahrt in den Hafen zu hindern. Der Turm enthielt einen Mechanismus zum Heben und Senken der Kette. Dieser Turm ist nicht mit dem heutigen Galata-Turm zu verwechseln, der immer noch steht und sich am nördlichsten und höchsten Punkt der Zitadelle von Galata befindet.

Die Genueser bauten den heutigen Turm 1348-49 wieder auf. Als die Genueser um 1300 Galata eroberten, mussten sie feststellen, dass die meisten Mauern und der erste Turm von den Byzantinern zerstört worden waren. Schließlich setzten sie alle Mauern und Bastionen wieder instand. Sie bauten auch den Galata-Turm wieder auf, der sich an der Spitze der Mauern befand, und legten das Fundament für den heutigen Turm. Der Turm, der nach einem Kreuz auf seiner Spitze „Christea Turris“ (Christus-Turm) genannt wurde, wurde allmählich zum Symbol dieser kleinen lateinischen Gesellschaft.

Nach der Eroberung İstanbuls wurde der Galata-Turm den Osmanen überlassen und am Morgen des 29. Mai 1453 der Schlüssel dem Osmanenherrscher Fatih Sultan Mehmet übergeben.

Die Marmorinschrift am Eingang weist darauf hin: „Am Dienstagmorgen, dem 29. Mai 1453, übergaben die Genueser die Schlüssel der Kolonie Galata an Fatih Sultan Mehmed, und die Übergabe von Galata wurde am Freitag, dem 1. Juni, vollzogen.“.

In den 1500er Jahren wurde der Turm durch ein Erdbeben beschädigt und vom Architekten Murad bin Hayreddin wieder in Stand gesetzt. Nach dem Wiederaufbau wurde im oberen Stockwerk des Turms ein Erkerfenster hinzugefügt. Im Jahr 1831 wurde der Turm bedauerlicherweise von einem Brand heimgesucht. II. Mahmut erhöht den Turm um zwei weitere Stockwerke, und die Spitze des Turms wird mit dem berühmten kegelförmigen Dach bedeckt. Das Gebäude wurde zuletzt 1967 restauriert.

Architektur des Galata-Turms

Der Galata-Turm wurde in Bruchsteinmauerwerk errichtet. Das Äußere besteht aus Steingitter. Die 16-zeilige poetische Inschrift, die sich über dem Eingang befindet, erzählt, dass der Turm bei einem Brand zerstört wurde und Sultan Mahmud II. ihn wiederaufbauen ließ.

Ahmed der Weise und sein erster unmotorisierter Flug

Hezârfen Ahmed Çelebi (geb. 1609, İstanbul – gest. 1640, Algerien) ist einer der ersten Menschen auf der Welt, dem es gelang, mit vogelähnlichen Flügeln zu fliegen, die er selbst entworfen und entwickelt hatte. Ahmed „Hezarfen“ (der Mann, der alles weiß) sprang 1632 vom Galata-Turm, überquerte den Bosporus und landete auf der asiatischen Seite im Stadtteil Üsküdar Dogancılar.

Es wird behauptet, dass er von Leonardo Da Vinci und İsmail Cevherî, einem muslimisch-türkischen Gelehrten, inspiriert wurde, der lange vor ihm an diesen Themen arbeitete. Vor seinem historischen Flug führte er in Okmeydanı, İstanbul, Experimente durch, um die Haltbarkeit seiner vogelähnlichen Flügel zu messen, die er durch das Studium des Vogelflugs entwickelt hatte.

Dieses Flugereignis von Ahmed Çelebi hatte große Auswirkungen im Osmanischen Reich und in Europa, und es wurde auch von Sultan IV. Murad. Als Sultan IV. Murad diesen Flug von der Sinan-Pascha-Villa in Sarayburnu aus beobachtete, war er sehr an Ahmed Çelebi interessiert. Murad war anfangs sehr an Ahmed Çelebi interessiert und beglückte ihn laut Evliya Çelebi sogar mit „einem Sack voll Gold“.