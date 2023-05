Teilen

San Francisco – Facebook-Accounts haben automatisch Freundschaftsanfragen an andere Nutzer versendet. Die Muttergesellschaft Meta des sozialen Netzwerks entschuldigt sich.

„Wir haben einen Fehler im Zusammenhang mit einem kürzlichen App-Update behoben, der dazu führte, dass einige Facebook-Freundschaftsanfragen fälschlicherweise gesendet wurden. Wir haben diesen Fehler behoben und entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind“, so Meta in einer Erklärung.

Viele Nutzer beschwerten sich in den sozialen Medien darüber und teilten Screenshots und Videos von dem, was vor sich ging. Die Nutzer behaupteten, dass Facebook automatisch Freundschaftsanfragen an Personen schickte, die zufällig ihr Profil besuchten. Sie sagten, dass sie Benachrichtigungen von zufälligen Personen erhielten, die ihre „Freundschaftsanfragen“ akzeptierten, obwohl sie diese Freundschaftsanfragen nicht gesendet hätten.