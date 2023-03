Türkei-Erdbeben: Zahl der Toten steigt auf über 54.000

Teilen

Ankara – Die Zahl der Toten nach dem verheerenden Erdbeben im Südosten der Türkei ist nach Angaben der Behörden auf über 54.000 gestiegen. Davon stammen mindestens 48.448 Erdbeben-Opfer aus der Türkei.

Auf einer Pressekonferenz in Malatya, einer der von den Beben betroffenen Provinzen, sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu, dass unter den Opfern in der Türkei 6.660 ausländische Staatsangehörige, vor allem Syrer, seien und dass die Behörden immer noch versuchten, 1.615 Opfer zu identifizieren. Durch das Erdbeben und die anschließenden Nachbeben wurden in der Türkei mehr als 115.000 Menschen verletzt.

Soylu sagte, die Regierung plane, 115.585 Container für ebenso viele Familien an 239 Standorten in der betroffenen Region aufzustellen. Bislang seien 21.000 Container aufgestellt worden, in denen 85.000 Menschen leben. Seit dem Erdbeben seien 433.536 Zelte aufgestellt worden.Soylu sagte, von den 36.257 eingestürzten Gebäuden seien die Trümmer von 5.321 geräumt worden, während 6.000 von 18.219 Gebäuden, die zum sofortigen Abriss vorgesehen waren, abgerissen und die Trümmer beseitigt worden seien.

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 erschütterte am 6. Februar den Südosten der Türkei und Nordsyrien, zerstörte ganze Wohnblöcke und Krankenhäuser und hinterließ Tausende von Toten und Verletzten. Es folgten zwei weitere Beben der Stärke 7,6 und 6,0 in derselben Region. Etliche Menschen werden noch unter den Trümmern vermutet.

Bei dem Erdbeben handelt es sich um die schwerste Erschütterungen in der Türkei mindestens seit dem Erzincan-Beben des Jahres 1939. Das damalige Erdbeben erreichte eine Stärke von 7,7. Mehr als 30.000 Menschen starben damals bei der Katastrophe in Ostanatolien.

Erdbeben-Schäden auf über 100 Mrd. Dollar geschätzt

Die verheerenden Erdbeben haben immense Zerstörung angerichtet. Nach Angaben der UN stürzten fast 600.000 Gebäude ein. Die Schäden, die allein in der Türkei angefallen sind, hat die UN geschätzt.

Die Erdbeben des letzten Monats könnten die Türkei nach Schätzungen des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) mehr als 100 Milliarden Dollar kosten.

Louisa Vinton, Vertreterin des UNDP in der Türkei, sagte am Dienstag, dass 2,7 Millionen Menschen durch die Erdbeben vertrieben wurden. Fast 600.000 Gebäude seien eingestürzt, fügte sie auf einer wöchentlichen Pressekonferenz hinzu.

Aus den bisherigen Berechnungen geht klar hervor, dass die von der Regierung vorgelegte und von internationalen Partnern unterstützte Schadenssumme mehr als 100 Mrd. Dollar betragen würde“, sagte Vinton vom UNDP per Videoverbindung aus der türkischen Stadt Gaziantep.

Die vorläufige Schadenssumme, die sich laut Vinton nur auf die Türkei bezieht, wird als Grundlage für eine Geberkonferenz am 16. März in Brüssel, Belgien, verwendet, um Mittel für die Erdbebenopfer zu mobilisieren, fügte sie hinzu. Die Weltbank schätzte die Schäden in der Türkei zuvor auf rund 34,2 Mrd. USD.

Vinton beschrieb die Szenen in der am schlimmsten betroffenen türkischen Provinz Hatay als „apokalyptisch“ und sagte, Hunderttausende von Häusern seien zerstört worden. „Die Bedürfnisse sind enorm, aber die Ressourcen sind knapp“, fügte sie hinzu.

Bislang, so Vinton, sei das UNDP „sehr enttäuscht und traurig“ über die geringe Resonanz auf die bisherigen Finanzierungsaufrufe. Ein am 16. Februar veröffentlichter Aufruf in Höhe von 1 Milliarde Dollar sei derzeit nur zu 9,6 Prozent finanziert, sagte sie.

