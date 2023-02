Türkei: Weiteres Erdbeben erschüttert das Land

Nach den verheerenden Mega-Beben in der Türkei und Syrien am Montag, kommt das Land auch am Dienstag nicht zur Ruhe.

Wie die Katastrophenschutzbehörde der Türkei AFAD am Dienstagmorgen mitteilte, ereignete sich neben den zahlreichen kleineren Nachbeben, um 6.20 Uhr Ortszeit in der südtürkischen Stadt Gölbaşı in der Provinz Adıyaman ein Erdbeben der Stärke 5.3. Laut AFAD lag das Epizentrum des Bebens in einer Tiefe von 8,13 Kilometer.

Mega-Beben erschüttern die Türkei und Syrien

Im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien kam es am Montagmorgen zu verheerenden Erdbeben der Stärken 7.8 und 7.5 mit vielen weiteren Nachbeben. Die Zahl der Toten liegt bei etwa 3000 – Tendenz steigend. Etliche Menschen werden noch unter den Trümmern vermutet. Mehr als 15000 Menschen wurden nach bisherigen Informationen insgesamt verletzt. In der Türkei seien bisher mehr als 5600 Gebäude eingestürzt, in Syrien mehr als 200.