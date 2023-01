Luftverschmutzung: Smog-Warnung für Istanbul

Teilen

Istanbul – Die Luftverschmutzung in Istanbul ist schon seit geraumer Zeit ein Problem und hat durch den Nebel der letzten Tage ein gefährliches Ausmaß erreicht.

Wie das Umweltministerium mitteilte, soll man in einigen Stadtteilen – wie etwa Esenyurt, Kağıthane und Kadıköy -, die Fenster geschlossen halten. Gesundheitsexperten machten gegenüber Medien die Luftverschmutzung für die erhöhten Hustenerkrankungen der Stadt verantwortlich und rieten der Bevölkerung Masken zu tragen.

„Eine der Ursachen für anhaltenden Husten ist die Luftverschmutzung“, so die Lungenspezialistin Dr. Bilun Gemicioğlu gegenüber dem Newssender NTV. Zu den weiteren negativen Auswirkungen der Luftverschmutzung nannte die Expertin die Zunahme von Krebserkrankungen in der Stadt. Gemicioğlu riet davon ab in den nächsten Tagen draußen Sport zu treiben, da die Verschmutzung am Morgen höher sei.

Arzt fordert Umstieg auf Elektrofahrzeuge

„Alle Busse sollten elektrisch sein. Die Einfahrt von dieselbetriebenen schweren LKWs in die Stadtzentren muss eingeschränkt werden“, so Prof. Dr. İncecik.

„Jede Minute sterben weltweit dreizehn Menschen vorzeitig an den Folgen der Luftverschmutzung. Partikel sind der Hauptgrund dafür, und wir kennen die Quelle dieser Partikel, insbesondere den Verkehr“, sagte İncecik und fügte hinzu, dass diese Einschätzungen auch für Istanbul gelten.

Das Verkehrsaufkommen in Istanbul, der bevölkerungsreichsten Stadt der Türkei, ist in nur einem Jahr um 30 Prozent gestiegen, und Experten fordern Maßnahmen zur Eindämmung der Verkehrsüberlastung und der damit verbundenen Luftverschmutzung. In einem Jahresbericht eines Herstellers von Kfz-Navigationssystemen steht die türkische Stadt an der Spitze der Rangliste der Dutzenden von Städten mit den schlimmsten Verkehrsstaus. Offizielle Zahlen des türkischen Statistikinstituts (TurkStat) zeigen, dass es in Istanbul im August mehr als 4,5 Millionen Fahrzeuge gab, aber Experten sagen, dass diese Zahl jeden Tag steigt.

