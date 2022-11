Teilen

Seit die Pandemie 2020 über die Welt hereinbrach, waren die meisten von uns gezwungen, sich zu Hause einzuschließen und aus der Ferne zu arbeiten. Die Art und Weise, wie die Menschen arbeiten, änderte sich für immer und wir hörten immer mehr von den Vorteilen der Hybridarbeit. Viele haben sich daran gewöhnt, bequem von zu Hause aus zu arbeiten, und sind nicht besonders erpicht darauf, wieder ins Büro zu gehen. Vor allem, wenn sie ihre geistige Gesundheit und ihr Wohlbefinden verbessert haben und mehr Zeit mit ihren Lieben verbringen können.

Auf der anderen Seite gibt es Fälle, in denen sich Arbeitnehmer/innen einsam fühlen und in der Zeit der sozialen Distanzierung unterschiedlich stark depressiv werden. Für diese Menschen hat die Zusammenarbeit und das Zusammensein mit Kollegen unschätzbare Vorteile. Im Folgenden erfährst du mehr über die Vorteile der hybriden Arbeit, oder wie viele sagen würden – das Beste aus beiden Welten. Denn auch die Technik und die Technologien haben sich seitdem rasant weiterentwickelt, sodass es vor allem auch beruflich sinnig ist verstärkt auf das Hybridmodell zu setzen.

1. Verbesserte Zusammenarbeit

Fernarbeit hat zwar ihre Vorteile, aber wichtige Elemente wie Kommunikation und Zusammenarbeit können in einer solchen Umgebung beeinträchtigt werden. Microsoft hat zum Beispiel herausgefunden, dass die Zusammenarbeit stark leidet, wenn die Beschäftigten nur aus der Ferne arbeiten.

Ein hybrider Arbeitsplatz ermöglicht es den Beschäftigten, Brainstorming-Sitzungen, Teambesprechungen und Diskussionen abzuhalten, die Zeit sparen, die Produktivität steigern und eine starke Unternehmenskultur aufbauen können. Kooperation ist immer wichtig, keine Frage. Wenn man beispielsweise sieht, wie neuartige IT-Unternehmen mit Größen der Unterhaltungsbranche zusammenarbeiten, um neue und spannende Konzepte zu entwickeln, dann erkennt man direkt, warum Hybridarbeit mitunter der Schlüssel zum Erfolg sein kann.

2. Geselligkeit mit Kollegen

Das Zusammensein mit deinen Kolleginnen und Kollegen in einem physischen Raum hat einen neuen Wert für die Menschen, besonders für die Remote-Mitarbeiter/innen. Ein Teil der meisten Teams zieht es zum Beispiel vor, öfter ins Büro zu kommen, weil es zu Hause zu viele Ablenkungen gibt. Persönliche Zusammenarbeit, Konferenzen und das Zusammensein in einem Besprechungsraum werden sich in den kommenden Jahren positiv auf die Unternehmen auswirken, denn es ist zu erwarten, dass sich hybride Arbeitsformen durchsetzen werden.

3. Höhere Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit

Mitarbeiter/innen an einem Ort zu versammeln, der nicht ihr Zuhause ist, kann die Produktivität und Kreativität enorm steigern. Obwohl Lärm und Ablenkung die beiden Haupteinwände gegen die Rückkehr ins Büro sind, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Ein tätigkeitsbasierter Ansatz ist zum Beispiel etwas, das in einem hybriden Arbeitsplatz erforscht werden sollte. Maßgeschneiderte Zonen für konzentriertes Arbeiten haben sich als produktivitätssteigernd erwiesen. Das Konzept der Büronachbarschaften ist ein gutes Beispiel für die Förderung der Produktivität in einer Büroumgebung.

Solche Initiativen können auch Burnout-Zustände bei Fernarbeitern verhindern und die Arbeitsabläufe verbessern. Sie sorgen außerdem für ein großartiges Mitarbeitererlebnis, was ein weiterer Faktor für Produktivität und Zufriedenheit ist. Die Möglichkeit, konzentriert zu arbeiten und gleichzeitig mit Teamkollegen zusammenzuarbeiten, fördert das Wohlbefinden der Mitarbeiter und sorgt für eine gepflegte Unternehmenskultur.

4. Zuhause lernt es sich am Besten

Wir sehen es momentan im Herbst 2022 wieder ganz deutlich, mit Blick auf den ungewisse Winter mit all den aktuellen Problemen in der Welt: viele Menschen wollen morgens einfach nicht raus in die Kälte um im Büro arbeiten zu müssen. Experten gehen mittlerweile davon aus, dass ein Gros der Angestellten in den eigenen vier Wänden viel produktiver sein kann, vorausgesetzt die Gegebenheiten sind für beide Seiten passend.

Wer es sich zuhause schön eingerichtet hat, der wird auch schneller Lust bekommen, neues auszuprobieren. Sei es zur Ablenkung eine Runde in deutschen Online Casinos oder das Lesen von Büchern zum eigenen Berufsfeld, wie etwa Coding oder Marketing. Fakt ist also, wer sich ganz auf seine Sinne verlassen kann und auf eine vertraute Umgebung zurückgreifen darf, hat eindeutige Vorteile in der heutigen Berufswelt.

5. Verbesserte psychische Gesundheit

Depressionen sind während eines Lockdowns nur allzu häufig zu beobachten. Leider kann die Isolation die Symptome dieser Krankheit verstärken und zu extremer Einsamkeit, Entfremdung und sogar zu einem Rückgang der sozialen Fähigkeiten führen. Andererseits scheint die Interaktion mit anderen die psychische Gesundheit und Produktivität vieler Menschen zu fördern. Das Schlüsselwort hier ist Ausgeglichenheit und das ist einer der wichtigsten Vorteile der Hybridarbeit.

6. Flexibilität in der hybriden Arbeitswelt

Die Pandemie hat dazu geführt, dass Flexibilität zu einem der wichtigsten Pluspunkte für Bewerber/innen geworden ist. Laut einer umfassenden Studie von McKinsey & Company bevorzugen über 52 % der Beschäftigten eine Form von flexiblerem Arbeitsmodell. Das bedeutet, dass Unternehmen, um Talente zu halten, ebenfalls flexibel sein müssen. Hybride Arbeitsformen bieten beide Möglichkeiten – Unternehmen haben ihren physischen Raum, in dem die Arbeitsplatzkultur durchgesetzt wird, und auf der anderen Seite haben die Beschäftigten die Möglichkeit, teilweise von zu Hause aus zu arbeiten und gelegentlich ins Büro zu kommen.

Die Einführung von Richtlinien für hybride Arbeitsformen hilft dir, eine gute Kommunikation mit deinen Beschäftigten über die neue Arbeitsweise zu führen. Als Arbeitgeber hast du mehrere Möglichkeiten:

Du kannst von deinen Mitarbeitern verlangen, an einer bestimmten Anzahl von Tagen pro Woche im Büro zu sein (z.B. an 2 obligatorischen Tagen pro Woche).

Du kannst festlegen, dass deine Mitarbeiter/innen die meiste Zeit im Büro arbeiten müssen, und gleichzeitig Optionen für gelegentliche Fernarbeit anbieten.

Fernarbeit ist die Norm und die Option, in einem physischen Büro anwesend zu sein.

Je nach beruflicher Rolle kann die Situation anders aussehen. In jedem Fall bieten hybride Arbeitsplatzmodelle sowohl dem Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmern viele flexible Arbeitsmöglichkeiten.

7. Bessere Work-Life-Balance

Einer der wichtigsten Vorteile des hybriden Arbeitsplatzes ist die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ein gut eingerichteter Arbeitsplatz bietet das erforderliche Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, das die Menschen brauchen. Die Teammitglieder müssen sich nicht zwischen Büroarbeit und Fernarbeit entscheiden – sie können beides haben. Sie müssen sich nicht zwischen Arbeit und Privatleben entscheiden – das Jonglieren mit der Kinderbetreuung und das tägliche lange Pendeln gehören der Vergangenheit an.

Langfristig gesehen – das kann deinen Mitarbeitern die Mitarbeiterzufriedenheit geben, die in Zeiten der großen Resignation so wichtig ist.

8. Zugang zu größeren Talentpools

Die Arbeit in einem einzigen Büro ohne die Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten, kann sehr einschränkend sein. Du hast nur Zugang zu potenziellen Bewerbern an deinem nächstgelegenen Standort. Wenn du eine hybride Arbeitsumgebung anbietest, kannst du Talente aus aller Welt anwerben. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass Vielfalt in vielen Unternehmen den Gewinn steigert, und sie ist ein sehr effektiver Marketingvorteil für dein Employer Branding.

9. Vertrauen aufbauen

Die Pandemie hat bewiesen, dass Arbeitnehmer/innen produktiv bleiben können, wenn sie von zu Hause aus arbeiten. Das Personalberatungsunternehmen Mercer befragte 800 Arbeitgeber und stellte fest, dass mehr als 90 % der Befragten angaben, die Produktivität sei während der Covid-19-Krise gleich geblieben oder habe sich verbessert.

Hybridarbeit kann den Komfort von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleichzeitig erhöhen. Arbeitgeber können die Produktivitätskennzahlen im Auge behalten, indem sie sie in die OKRs des Unternehmens aufnehmen und verschiedene Hybrid-Richtlinien anwenden. Die Arbeitnehmer/innen wiederum können eine bessere Work-Life-Balance erreichen, so dass das Vertrauen in beide Richtungen gestärkt wird.

10. Geringere Immobilienkosten

Ein weiterer Vorteil des hybriden Arbeitens ist die Raumnutzung und der Kostenabzug. Das Modell bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Bürofläche zu reduzieren und die Immobilienkosten erheblich zu senken. Einige Unternehmen haben ihr Team in den letzten zwei Jahren vergrößert, aber keine neuen Büroräume gekauft. Durch die reduzierte Anzahl von Schreibtischen werden die Gemeinkosten für die Mitarbeiter gesenkt. Dadurch werden Ressourcen freigesetzt, die anderweitig genutzt werden können.

Und wie kann man sich das eigene Home Office schnell und leicht einrichten? Hier ein paar Tipps, um loszulegen.

Sorge für natürliches Licht

Wenn du dein Home Office an einem Ort mit natürlichem Tageslicht einrichtest, fühlst du dich aktiver und energiegeladener. Natürliches Licht ist auch gut für dein allgemeines Wohlbefinden. Es hilft dir, deinen Vitamin-D-Spiegel aufrechtzuerhalten, ein wichtiger Nährstoff, der deinen Schlaf verbessert und dir hilft, in guter Stimmung zu bleiben.

Zusätzlich zu den gesundheitlichen Vorteilen hilft dir ein Heimbüro mit natürlichem Licht, deinen Energieverbrauch zu senken, da du seltener künstliches Licht verwenden musst.

Suche dir einen ruhigen Platz

Wenn du dich bei der Arbeit zu Hause konzentrieren willst, musst du dein Heimbüro an einem ruhigen Ort einrichten. Wenn du nicht alleine wohnst, gibt es wahrscheinlich einige Orte in deinem Haus, an denen du weniger wahrscheinlich unterbrochen wirst. Natürlich gibt es viele gestalterische Aspekte, die die Konzentration und Produktivität fördern. Aber wenn du dein Büro an der richtigen Stelle einrichtest, ist die halbe Miete schon gewonnen.

Wähle die richtigen Farben

Farben können eine große psychologische Wirkung auf Menschen haben. Die Wahl der richtigen Farbe kann den Unterschied zwischen hoher Produktivität und dem Gefühl ausmachen, jedes Mal schlafen zu wollen, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt. Verschiedene Farben lösen bei Menschen unterschiedliche körperliche und emotionale Reaktionen aus, deshalb musst du sie mit Bedacht wählen.

Im Allgemeinen werden helle und luftige Farben für ein Heimbüro bevorzugt. Du solltest auch eher „natürliche“ Farben wie Blau, Grün, Weiß und andere Erdtöne verwenden.

Nutze ergonomische Möbel

Bequeme und ergonomische Möbel für dein Home Office zu wählen, ist kein Luxus. Du wirst viel Zeit in deinem Büro verbringen, deshalb sind gut gestaltete und ergonomische Möbel wichtig für deine Gesundheit und dein allgemeines Wohlbefinden. Ergonomische Möbel schützen nicht nur deine Gesundheit, sondern tragen auch dazu bei, dass du dich wohler fühlst und dich besser konzentrieren kannst. Denke daran, dass „ergonomisch“ nicht bedeutet, dass du auf zu bequemen Möbeln einschlafen kannst.