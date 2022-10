Mindestens 100 Tote bei Autobombenanschlägen in Mogadischu

Mogadischu – Mindestens 100 Tote und 300 Verletzte bei „abscheulichen“ Autobombenanschlägen in Mogadischu.

Der somalische Präsident teilte mit, dass die Zahl der Todesopfer nach den Doppel-Bombenanschlägen vom Samstag, die auf das Bildungsministerium gerichtet waren, weiter steigen wird. Die bewaffnete Gruppe al-Shabab wird für die Anschläge verantwortlich gemacht. Die pro-dschihadistische Website Somali Memo berichtete, die Gruppe habe sich zu den Anschlägen bekannt. Die Al-Shabab, die der Al-Qaida angehört, befindet sich seit langem in einem Konflikt mit der somalischen Zentralregierung.

Unter den Opfern, „die massakriert wurden, [waren] Mütter mit ihren Kindern auf dem Arm“, zitiert die Nachrichtenagentur AFP den Präsidenten. Er rief zu internationaler medizinischer Hilfe auf, um die 300 Verletzten zu versorgen.

„Der heutige grausame und feige Terroranschlag der moralisch bankrotten und kriminellen Gruppe al-Shabaab auf unschuldige Menschen kann uns nicht entmutigen, sondern wird unsere Entschlossenheit, sie ein für alle Mal zu besiegen, noch verstärken“, schrieb Mohamud auf Twitter.

Präsident Mohamud, der seit fünf Monaten an der Macht ist, sagte der Terrorgruppe den „totalen Krieg“ zu, nachdem sie im August ein beliebtes Hotel in Mogadischu angegriffen hatten, wobei mindestens 21 Menschen getötet wurden.

Die Explosionen vom Samstag ereigneten sich innerhalb weniger Minuten und zerstörten Gebäude und Fahrzeuge in der Umgebung.

Die beiden Autobomben explodierten in der Nähe einer belebten Kreuzung in der Hauptstadt und in der Nähe des Bildungsministeriums, wie ein Beamter des Präsidentenbüros mitteilte.

Die Kreuzung, die Zobe-Kreuzung, war derselbe Ort, an dem am 14. Oktober 2017 ein tödlicher Bombenanschlag verübt wurde, bei dem mehr als 500 Menschen getötet und rund 300 weitere verletzt wurden.

