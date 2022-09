Partnerschaft im Herbst: Wie wirkt sich die dunkle Jahreszeit auf die Beziehung aus?

Im Sommer ist die Libido bei vielen Menschen zwar sehr hoch, aber aufgrund der oftmals zu warmen Temperaturen wird auf Sex verzichtet. Viele Menschen sehnen sich vor allem in der kalten Jahreszeit vermehrt nach einer Beziehung.

Im Sommer ist die Libido bei vielen Menschen zwar sehr hoch, aber aufgrund der oftmals zu warmen Temperaturen wird auf Sex verzichtet. Viele Menschen sehnen sich vor allem in der kalten Jahreszeit vermehrt nach einer Beziehung.

Paare, die sich bereits gefunden haben, empfinden Sextoys als eine Bereicherung für ihr Liebesleben. Wem Dildos und ähnliche Sextoys zu langweilig sind, kann es mit realistischen Sexspielzeugen versuchen. Diese hinterlassen bei der Selbstliebe eine besondere Gefühlsechtheit, können aber auch das Liebesleben von Paaren aufpeppen. Aus diesem Grund verwenden immer mehr Menschen Sexpuppen. Eine gute Alternative dazu, sind sogenannte Taschenmuschis. Im folgenden Beitrag erhalten Sie nähere Informationen über Masturbatoren und Sexpuppen. Außerdem erfahren Sie, warum die Menschen in der dunklen Jahreszeit wieder mehr Lust auf Sex haben.

Im Herbst steigen die Glückshormone an

Der Sommer kehrt uns langsam den Rücken zu und es sind bereits wieder erste Anzeichen zu spüren, dass der Herbst Einzug erhält. Die Tage werden wieder kürzer. Es wird früher dunkel, die Temperaturen sinken und man hat wieder vermehrt das Bedürfnis, sich unter der Kuscheldecke zu verkriechen. Dies kommt natürlich auch der Liebe zu Gute. Studien zufolge haben die Menschen mehr Sex im Herbst, als im Sommer. Wenn das keine guten Nachrichten sind. Forscher fanden heraus, dass in der dunklen Jahreszeit das Glückshormon Dopamin vermehrt ausgeschüttet wird.

Bestimmte Bereiche im Gehirn sorgen dafür, dass sich viele Menschen in der dunklen Jahreszeit traurig fühlen, sie mehr zu Aggressionen und Ängsten neigen. Dies liegt unter anderem daran, weil der rechte Stirnlappen im Herbst weniger aktiv ist und dadurch weniger durchblutet wird. Andere Bereiche des Gehirns werden stattdessen aktiv und stärker durchblutet, sodass wir wieder mehr Lust auf ausgiebige Kuscheleinheiten verspüren. Dies führt natürlich auch dazu, dass wir wieder mehr Sex haben und möglicherweise auch experimentierfreudiger sind als sonst. Dies kommt natürlich auch der Beziehung zu Gute und kann eine langjährige Partnerschaft wieder verbessern.

Im Herbst steigen die Sexualhormone an

Nicht nur die Glückshormone beginnen im Herbst wieder zu sprudeln, sondern auch die Sexualhormone. Jahreszeitliche Veränderungen sorgen dafür, dass bei Männern der Testosteronspiegel ansteigt und bei Frauen der Östrogenspiegel. Beide Hormone erhöhen die Lust auf das gemeinsame Schäferstündchen. Männer sind im Herbst zudem ausdauernder als im Sommer. Und falls einer der Partner doch keine Lust auf Sex hat, gibt es ja immer noch Liebesspielzeuge.

Warum auch Paare von einer Sexpuppe profitieren können

Sexpuppen sind so vielfältig, wie Menschen es auch sind. Es gibt also viele verschiedene Variationen von Sexpuppen. Ob mit langen oder kurzen Haaren, zierlich, schlank oder mollig oder in verschiedenen Körpergrößen und mit unterschiedlichen Hautfarben. Die Sexpuppe ist wahlweise als weibliche oder männliche Puppe erhältlich. Da findet garantiert jeder eine passende Liebespuppe für sich.

Hochwertige Modelle von weiblichen Sexpuppen verfügen über eine Taschenmuschi, die sich entnehmen lässt. Dadurch sind diese Modelle besonders einfach zu reinigen. Die Taschenmuschi ist ein Masturbator. Die Sexpuppe ist ebenfalls ein Masturbator, allerdings bietet sie zusätzliche verschiedene Vorzüge, wie zum Beispiel optische Reize. Singles verwenden Sexpuppen, um die Selbstliebe aufzupeppen. Aber auch experimentierfreudige Paare oder Paare, die schon immer mal einen Dreier ausprobieren wollten, aber sich dies noch nicht trauen, verwenden Sexpuppen.

Natürlich gibt es auch Menschen, denen es befremdlich erscheint, sich mit einem Dildo oder einer Taschenmuschi zu befriedigen, weil sie dabei das Gefühl haben wollen, dass ihr Partner anwesend ist. Auch in diesem Fall kann eine Sexpuppe helfen und die Nähe zum Partner simulieren. Bei vielen Paaren hat der eine immer mehr Lust auf Sex als der andere.

Durch eine Sexpuppe lässt sich der Streit in der Partnerschaft vermeiden, weil sie immer zur Verfügung steht. Der Partner muss schließlich nicht eifersüchtig darauf sein, wenn sich der Partner selbstbefriedigt und dazu Lovetoys wie eine Sexpuppe verwendet. Wobei die Sexpuppe im Herbst dank der erhöhten Libido beider Partner vermutlich häufiger im Schrank bleibt. Sollte sie doch hervorgeholt werden, dann vielleicht, weil beide sich mit ihr vergnügen.