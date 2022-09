Ein Leitfaden über die Pflege von In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern

Teilen

Sie haben in ein hochwertiges Paar Kopfhörer investiert und möchten, dass diese Investition lange hält. Der beste Weg, dies zu erreichen, ist die richtige Pflege Ihres Geräts. Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihre In Ear Bluetooth Kopfhörer reinigen können, damit sie jahrelang halten!

Sie sollten Ihre Kopfhörer regelmäßig reinigen

Die Ohrhörer können durch Schweiß, Staub und andere Partikel verschmutzt werden. Dies kann sich negativ auf die Leistung des Kopfhörers auswirken. Eine regelmäßige Reinigung verhindert die Ansammlung von Bakterien und verlängert die Lebensdauer der Kopfhörer. Sie sollten auch Ihre Ohren gelegentlich reinigen, um sicherzustellen, dass sie gesund und frei von Staub- oder Ohrenschmalzablagerungen sind, die die Klangqualität beeinträchtigen könnten.

So reinigen Sie Ihre Ohrhörer

Verwenden Sie ein Alkoholtuch oder eine antibakterielle Seife (z. B. Handdesinfektionsmittel), um die Kopfhörer einmal pro Woche gründlich zu reinigen, oder öfter, wenn sie nach häufigem Gebrauch schmutzig geworden sind.

Wischen Sie Ihre Ohrstöpsel nach dem Abnehmen der Kopfhörer gründlich ab

Nachdem Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer abgenommen haben, sollten Sie sie gründlich mit einem sauberen Tuch abwischen. Dadurch wird verhindert, dass sich Schmutz und Staub darin festsetzen.

Um das Innere Ihrer Ohren zu reinigen, verwenden Sie ein Wattestäbchen, um überschüssiges Ohrenschmalz oder Ablagerungen zu entfernen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben könnten. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie dies sicher tun können, fragen Sie Ihren Arzt um Hilfe.

Seien Sie vorsichtig mit Wattestäbchen

Verwenden Sie Wattestäbchen, um Ohrenschmalz zu entfernen. Diese Lösung mag zwar naheliegend erscheinen, ist aber oft das erste, was viele Leute versuchen, wenn ihre Ohrhörer verschmutzt sind. Dies kann zwar eine praktikable Lösung sein, um größere Verschmutzungen aus den Kopfhörern zu entfernen, ist aber für die regelmäßige Reinigung nicht immer zu empfehlen. Es besteht die Gefahr, dass das Ohrenschmalz weiter in den Ohrhörer gedrückt wird, was die qualität der Musik beeinträchtigt. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Ohrstöpsel mit Wattestäbchen zu reinigen, sollten Sie darauf achten, dass Sie diese nicht an anderen Körperstellen verwenden – oder sie überhaupt in Ihre Ohren stecken!

Laden Sie den Akku Ihrer Kopfhörer regelmäßig auf

Um Ihre Kopfhörer in gutem Zustand zu halten, sollten Sie sie regelmäßig aufladen. Laden Sie den Akku Ihrer Kopfhörer auf, wenn Sie sie nicht benutzen, damit sie bei der Lagerung nicht an Leistung verlieren. Wenn Sie die Kopfhörer nicht benutzen, bewahren Sie das Ladegerät am besten zusammen mit den Kopfhörern auf, damit sie nicht verloren gehen oder kaputt gehen.

Wenn Sie verreisen und nicht in der Lage sind, die Kopfhörer jeden Abend vor dem Schlafengehen aufzuladen, vergewissern Sie sich, dass die Batterien ausreichend geladen sind, bevor Sie das Haus verlassen. Wenn möglich, sollten Sie einen zusätzliche eine Powerbank mitnehmen. Wenn die Kopfhörer während der Reise leer sind und nachts nicht aufgeladen werden.

Die Reinigung Ihrer Kopfhörer ist ein wichtiger Schritt, um ihre Lebensdauer zu verlängern

Am besten ist es, die Kopfhörer regelmäßig zu reinigen, da schmutzige Ohrhörer zu ernsthaften Problemen führen können (z. B. nicht richtig funktionieren oder ganz ausfallen). Die Ohrstöpsel und die Innenseite der Ohren sollten wöchentlich mit Alkoholtüchern gereinigt werden. Es ist auch wichtig, dass Sie die Batterie jede Nacht aufladen, um spätere Probleme mit dem Stromverbrauch zu vermeiden.