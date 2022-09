Damastmesser: Hochwertige Qualität & lange Lebenszeit?

Teilen

Ein scharfes und hochwertiges Messer bereitet jedem beim Kochen Hobby Koch Freude. Wenn man in seiner Freizeit gerne in der Küche steht, hat man sicher schon die Anschaffung eines Damastmessers in Erwägung gezogen.

Die Bezeichnung Damastmesser ist allerdings nicht geschützt und es gibt viele billige Kopien auf dem Markt. Was genau diese Art von Messern so besonders macht und auf was man beim Kauf achten sollte, erklären wir hier.

Was ist ein Damastmesser?

In den letzten Jahren hat der Bekanntheitsgrad von Damastmessern , auch Damaszener Messer genannt, stark zugenommen. Die Messer stehen für höchste Qualität, Stabilität und sind enorm scharf. Jedes Messer ist durch die einzigartige Maserung der Messerklinge ein Unikat.

Ursprung

Messer aus Damaststahl sind heutzutage in der Küche sehr beliebt, doch wurden sie ursprünglich als Stichwaffe genutzt. Der besondere Stahl war schon im Mittelalter ein begehrtes Handelsgut, der größte Umschlagplatz war damals das antike Damaskus. Auch wenn der Name aus dem heutigen Syrien stammt, hat der Damaststahl seinen Ursprung im indischen Raum. Bis heute ist jedoch umstritten, welche Schmiede sich zuerst mit der aufwändigen Herstellung beschäftigte.

Herstellung

Die Anfertigung von Damastmessern ist komplex, da verschiedene Eisen- und Stahlsorten miteinander verbunden werden. Zur Herstellung wird weiches Eisen verwendet, weil es das Messer flexibel und biegsam macht. Dieser Bestandteil wird mit einem harten Stahl verbunden, der für die maximale Schärfe des Messers verantwortlich ist.

Es ist eine Herausforderung, diese beiden unterschiedlichen Materialien zu verbinden, deshalb wendet der Schmied die Technik des Feuerschweissens an. Wenn beide Schichten aneinander geschweißt sind, wird die Masse mehrfach gefaltet und geplättet, sodass viele Lagen im Stahl entstehen.

Welches Damastmesser ist das Beste?

Man findet eine große Auswahl an Damastmessern in jeder Preiskategorie für unterschiedliche Verwendungszwecke, deshalb kann man sich an diesen Kriterien orientieren:

Anzahl der Lagen: Das Messer sollte traditionell gefertigt 67 Lagen aufweisen, handgefertigte Messer vom Schmied haben teilweise über 1.000 Lagen Messerklinge: Eine scharfe Klinge ist gerade und hat keine Kurven im Material. Klingen über 20 Zentimeter werden für Fisch und Fleisch verwendet, kürzere Klingen zum Schneiden von Obst oder Gemüse. Griffbereich: Bei guter Qualität besteht ein nahtloser Übergang zwischen Schneide und Griff. Das Material ist bestenfalls rutschfest und liegt gut in der Hand. Preis: Damastmesser liegen bei 30 bis 200€, je nach Hersteller. Ein Mittelklassemodell ist ideal für Hobbyköche und kostet in der Regel um die 100€. Rezensionen: Auf Amazon gibt es viele Erfahrungsberichte zu den unterschiedlichen Modellen. Dort teilen Käufer ihre Erfahrungen und veröffentlichen Testberichte .

Arten von Damastmessern

Nachdem nun die allgemeinen Qualitätskriterien geklärt sind, wirft man einen Blick auf die verschiedenen Arten von Damastmessern. Durch die unterschiedliche Beschaffenheit eignen sie sich auch für individuelle Tätigkeiten.

Damast-Kochmesser sind für den Gebrauch in der Küche konzipiert und dadurch ideal zum Schneiden von Fleisch, Fisch oder Gemüse. Sie zeichnen sich durch ihre enorme Schärfe aus, sodass man ohne großen Kraftaufwand Lebensmittel bearbeiten kann.

Zu dieser Kategorie gehören auch die industriell hergestellten Messer, die für den täglichen Gebrauch gemacht sind. Aufgrund der günstigen Anschaffungskosten sind diese sehr beliebt, denn handgeschmiedete Damastmesser sind wesentlich kostenintensiver. Dafür begeistern die traditionellen Messer mit hoher Schmiedekunst und ausgeprägter Maserung.

Die richtige Pflege

Damit man lange Freude an seinem neuen Messer hat, ist eine korrekte Reinigung und Pflege essenziell. Im Herstellungsprozess wird Karbon in das Damastmesser eingearbeitet, was es anfällig für Rost macht.

Das Messer darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden, sondern sollte lieber mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Nach der Reinigung trocknet man das Messer gründlich ab, damit keine Restfeuchtigkeit zurückbleibt. Sofern das Messer einen Holzgriff besitzt, sollte dieser regelmäßig mit ein wenig Öl eingerieben werden.

Fazit

Mit dem richtigen Messer kann man das persönliche Kocherlebnis auf ein neues Level bringen. Damastmesser sind außergewöhnlich scharf und zeichnen sich durch die prägnante Maserung aus. Vor dem Kauf sollte man abwägen, welches Messer zu den persönlichen Vorlieben passt, denn die Anschaffung ist im Vergleich zum herkömmlichen Schneidwerkzeug teuer. Die Investition in ein Messer aus Damaststahl kann sich langfristig lohnen, wenn die richtige Pflege angewendet wird.