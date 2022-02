Teilen

Diyarbakır – Bei einer Anti-Terror-Operation des türkischen Geheimdienstes MİT ist der Chefplaner mehrerer blutiger Bombenanschläge der PKK/YPG bei einem gezielten Luftangriff in Syrien getötet worden. Nach Medienberichten galt der außer Gefecht gesetzte PKK/YPG-Terrorist „Hebat Gever“ alias Süleyman Orhan als Drahtzieher zahlreicher Sprengstoffanschläge.

Extremist plante neue Bombenanschläge

Wie TRT Haber-Reporter Bülent Çulcuoğlu erklärte, hätten die Behörden konkrete Hinweise über einen von Orhan geplanten Bombenanschlag gegen die Türkei erhalten. Den Aufenthaltsort des Terroristen habe der Nachrichtendienst durch Erkenntnisse in der Region ermittelt.

Angriffsdrohne attackiert Fahrzeug

Der per Haftbefehl gesuchte Extremist soll zum Zeitpunkt des Angriffs von der syrischen Ortschaft Amuda neue Anschläge gegen die Türkei geplant haben. Als dieser sich in Begleitung seines Leibwächters in ein Fahrzeug begibt und aus der Ortschaft rausgefahren sei, wäre das Auto aus der Luft attackiert worden. Bei dem Raketenangriff starben laut Medienberichten Orhan und sein Begleiter.

The Turkish intelligence announces the elimination of the YPG commander Hebat Gever. Hebat Gever was responsible for 3 attacks targeting TAF & killing Turkish soldiers: 08.01.2020 Rasulayn 4, 16.01.2020 Tal Abyad 3, 10.12.2020 Rasulayn 2 Turkish soldiers died in the attack. pic.twitter.com/2q9ck7N4Bo — Ömer Özkizilcik (@OmerOzkizilcik) February 17, 2022

Für den Tod von mindestens neun türkischen Soldaten verantwortlich

Nach Angaben türkischer Sicherheitsbehörden ist der getötete PKK-Terrorist für den Anschlag auf vier türkische Soldaten am 8. Januar 2020 in Resulayn, am 16. Januar 2020 auf drei Soldaten in Tell Abyad, am 10. Dezember 2020 auf zwei Soldaten in Resulayn sowie am 8. Januar 2022 ein Sprengstoffanschlag auf ein Militärfahrzeug der türkischen Grenzpatrouille verantwortlich.

Die PKK wird von der Türkei und den USA sowie der EU als terroristische Organisation eingestuft. Sie wird für den Tod von mehr als 40.000 Menschen, darunter viele Frauen und

Kinder, verantwortlich gemacht.

Kemal Bölge/Diyarbakir

