Spargel selbst anbauen und ernten

Spargel im eigenen Garten anzubauen, ist leichter als so mancher denkt. Allerdings gibt es bei dem Anbau und der Ernte von Spargel eine ganze Menge zu beachten und dies ist nichts für ungeduldige Menschen. Wir möchten Ihnen in diesem Beitrag verraten, wie der Anbau und die Ernte von Spargel

gelingen kann.

Spargel aus dem eigenen Garten – Erste Ernte nach drei Jahren

Sofern Sie Spargel in ihrem Garten anbauen möchten, dauert es bis zur ersten Ernte eine ganze Weile. Denn erst nach drei Jahren kann der angebaute Spargel endlich geerntet werden und das bis zu zehn Jahre lang. Somit lohnt sich die Mühe, eigenen Spargel anzubauen durchaus, doch wenn Sie in Zukunft jedes Jahr zur Spargel Kochzeit Spargel in ihrem Garten ernten möchten, sollten Sie die Beete dafür frühzeitig anlegen.

Das Spargelbeet vorbereiten

Das Spargelbeet sollte jedes Jahr im Herbst vorbereitet werden, wobei Sie darauf achten sollten, dass der Boden locker und frei von Unkraut ist. Aus diesem Grund sind Kartoffelbeete hervorragend für den Anbau von Spargel geeignet. Während dem Herbst sollte der Boden zu diesem Zweck mit Gründünger aufgewertet und etwas Mist und Kompost untergemischt werden.

Beste Zeit zum Spargel pflanzen

Die beste Zeit, um Spargel in dem eigenen Garten zu pflanzen, ist zwischen Ende März und Ende April, wenn der Boden bereits frei von Frost ist. Am besten sollte Spargel in Form einer Jungpflanze mit einem Wurzelballen gepflanzt werden, kann allerdings auch als Wurzelstock eingepflanzt werden. Bestellen sollten Sie den Spargel, den Sie anbauen möchten, am besten direkt bei einem Spargelhof, um hochwertiges Saatgut zu erhalten.

Standort zum Spargel pflanzen

An einem sonnigen Ort wächst Spargel am besten, denn bereits im Halbschatten erwärmt sich der Boden nicht so stark und ein schattiger Ort ist kontraproduktiv für das Wachstum des Spargels. Dafür spielt es keine Rolle, ob die Pflanzen in einen sandigen Lehmboden oder einen mit Humus optimierten Sandboden eingepflanzt werden. Der Boden für den Anbau sollte lediglich locker, tiefgründig und durchlässig sein.

Im Gegensatz zu weißem Spargel ist grüner Spargel weniger anspruchsvoll und kommt in der Regel mit jedem Boden zurecht. Nicht geeignet für den Anbau von Spargel sind neben dichten Lehm- und Tonböden zudem auch saure Moorböden.

Weißen Spargel pflanzen

Um weißen Spargel zu pflanzen, benötigen Sie einen 40 Zentimeter breiten und 30 bis 40 Zentimeter tiefen Graben. Dieser wird anschließend mit etwas lockerem Kompost und Pflanzenerde aufgefüllt, wobei Sie darauf achten sollten, keinen frischen Mist oder jungen Kompost zu verwenden, da die Spargelwurzeln dadurch geschädigt werden können. Denn Spargel benötigt einen pH-Wert zwischen 5,5 und 6,5 und für eine gute Ernte sollen mehrere Reihen im Abstand von etwa 130 Zentimetern angelegt werden.

Formen Sie anschließend alle 40 Zentimeter einen kleinen Hügel und breiten Sie darauf die Wurzeln aus, wobei Sie darauf achten sollten, dass die Wurzeln sich nicht verdrehen. Bedecken Sie die Hügel danach mit etwas Gartenerde und richten Sie die Knospenanlagen und sichtbaren Austriebe längs zur Grabenrichtung aus.

Befüllen Sie den Graben anschließend, bis der Spargel einige Zentimeter mit Erde bedeckt ist und gießen Sie diesen regelmäßig. Lassen Sie die Gräben das erste Jahr lang unverändert und füllen Sie diese im zweiten Jahr auf, damit Sie im dritten Jahr ihren ersten weißen Spargel ernten können.

Grünen Spargel pflanzen

Im Gegensatz zu weißem Spargel wächst grüner Spargel oberirdisch und nicht unter einem Erddamm. Das Pflanzen von weißem und grünem Spargel ist im Prinzip identisch, mit dem Unterschied, dass grüner Spargel nicht angehäuft werden muss.

Spargel ernten

Während große Spargelbauern eine große Anzahl von Erntehelfern benötigen, können Sie den angebauten Spargel in ihrem Garten allein ernten. Die Spargelernte geht in der Regel von April bis Ende Juni, wobei sämtliche Sprosse mit einer Höhe von 20 Zentimetern geerntet werden. Während weißer Spargel mit einem speziellen Messer geerntet wird, kann grüner Spargel oberirdisch mit der Hand geerntet werden.

Spargel ist mehrjährig

Bei Spargel handelt es sich um eine frostharte, mehrjährige Staude, welche während des Winters in Form einer blattlosen Wurzel im Boden überlebt. Nach dem Pflanzen von Spargel kann dieser erst im dritten oder vierten Jahr vollständig geerntet werden, das allerdings über einen Zeitraum zwischen 10 bis 15 Jahren.

