Nikosia – Der des Drogenhandels beschuldigte Kasinomagnat Halil Falyalı wurde am Dienstag in Nordzypern ermordet. Mehrere Täter feuerten am Dienstag mit automatischen Waffen auf sein Auto im Dorf Çatalköy im Bezirk Girne (Kyrenia), wie nordzyprische Medien berichteten.

Der bei dem Angriff schwer verletzte Falyalı wurde in das Near East University Hospital gebracht, verlor aber trotz aller Bemühungen sein Leben. Die Ärzte erklärten, Falyalıs Herz habe nach dem Angriff aufgehört zu schlagen und er habe aufgrund seiner Verletzungen nicht gerettet werden können. Falyalıs Chauffeur kam noch am Tatort ums Leben. Seine Ehefrau und seine Kinder, die in einem anderen Auto hinter ihm saßen, blieben bei dem Anschlag unverletzt. Die nordzyprische Polizei führte nach dem Attentat eine Reihe von Razzien durch bei denen eine Person in Gewahrsam genommen wurde.

Die Angreifer verließen die Insell mit einem Schnellboot, wie der Journalist Erk Acarer am Dienstag in den sozialen Medien berichtete. Acarer teilte ein Foto von zwei Männern in einem Auto, das von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde, und behauptete, sie seien die Verdächtigen in den Morden.

Halil Falyalı’ya saldıranların, MOBESE’den emniyete giren fotoğrafları. Kesin bilgidir… Ayrıntılara devam edeceğim. pic.twitter.com/3RltGK2WeZ — Erk Acarer (@eacarer) February 8, 2022

„Die Politiker haben ihn geschützt“

Mustafa Akıncı, der ehemalige Präsident von Nordzypern, sagte nach Pekers Behauptungen, dass Falyalı von Politikern, der regierenden Partei der Nationalen Einheit (UBP), „geschützt“ werde.

„Jeder weiß, dass er die UBP mit all seinen finanziellen Mitteln bei Wahlen auf allen Ebenen unterstützt. Es ist auch bekannt, dass es Behauptungen gibt, dass Halil Falyalı Verbindungen zu verschiedenen schmutzigen und illegalen Beziehungen hat“, sagte Akıncı.

Sedat Peker Videos

Sedat Peker, ein im Exil lebender Mafiaboss, der Mitte 2021 eine Reihe von Videos veröffentlichte, hatte Falyalı als Schlüsselfigur im Kokainhandel zwischen Kolumbien und der Türkei beschrieben. Auch die US-Drogenbehörde (DEA) habe gegen ihn ermittelt, sagte Peker in einem Video, das er im Mai 2021 veröffentlichte. Falyalı hatte die Ermittlungen der DEA zugegeben, aber eine Beteiligung an illegalen Geschäften bestritten.

Medienberichten zufolge habe es nach der Ermordung Falyalıs auch einen Raketenangriff auf ein Hotel in Abu Dhabi gegeben, wo sich auch Peker aufhalten soll. Noch sei unklar ob Peker etwas zugestoßen ist.