Interaktive Veranstaltung zum Thema „Die mazedonische Minderheit in Griechenland“

Dortmund – Unter der Überschrift „Fakten in unserem Land – Die mazedonische Minderheit in Griechenland“ veranstaltet die Nichtregierungsorganisation der Föderation der Westthrakien-Türken in Europa (ABTTF) am 24. Februar um 14 Uhr deutscher Zeit eine interaktive Sitzung zur mazedonischen Minderheit in Griechenland.

Eingeladen ist die Gründerin der Non-Profit Organisation „Krste Misirkov“ der mazedonischen Minderheit, Evgenia Natsoulidou. Die virtuelle Veranstaltung wird auf der YouTube und Facebookseite der NGO der Westthrakien-Türken live übertragen.

Athen weigert sich bis heute das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte umzusetzen

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es geht bei der Online-Sitzung um die Weigerung Griechenlands, die mazedonische Minderheit nicht anzuerkennen und die damit verbundenen Probleme der Minorität.

„Krste Misirkov“ wurde von den griechischen Behörden die Zulassung als gemeinnütziger Verein entzogen und diesbezügliche Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), wonach gegen das Recht auf Vereinigungsfreiheit verstoßen wurde, von Griechenland bis heute ignoriert.

Teilnehmer können die virtuelle Sitzung in griechischer und englischer Sprache verfolgen.

