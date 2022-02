Jerewan – Unweit des armenischen Kernkraftwerks Mezamor nahe der Grenze zur Türkei ereignete sich am Sonntagabend um 22.25 Uhr Ortszeit in der Schirak Provinz ein Erdbeben der Stärke 5.3.

Das Erdbeben war auch in den türkischen Grenzprovinzen Kars, Ağrı, Iğdır und Ardahan zu spüren. Laut der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD liegen noch keine Informationen über Schäden oder Opfer vor. Iğdır liegt nur 15 Kilometer von dem Kernkraftwerk Mezamor entfernt. Mezamor gilt als ein recht unsicheres Kernkraftwerk, da es nicht nur technisch veraltet ist, sondern auch in einer stark erdbebengefährdeten Region liegt. 2011 behauptete National Geographic, Mezamor sei heutzutage womöglich das gefährlichste Kernkraftwerk der Welt.

A magitude 5.3 earthquake took place 12km NNW of Metsavan, Armenia at 18:25 UTC (5 minutes ago). It’s depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Metsavan #Armenia pic.twitter.com/cLYMxzyMJC

— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) February 13, 2022