Katalonien-Attentate: Ex-Kommissar beschuldigt spanischen Geheimdienst

Teilen

Madrid – Der ehemalige katalanische Innenminister Joaquim Forn hat das Schweigen spanischer Institutionen, sowohl der Regierung als auch anderer Parteien und der Staatsanwaltschaft, zu den Äußerungen des ehemaligen Polizeikommissars José Manuel Villarejo kritisiert und eine „gründliche Untersuchung“ gefordert. Villarejo behauptet, dass der spanische Geheimdienst (Centro Nacional de Inteligencia, CNI) in den 17A-Terroranschlägen von Barcelona im Jahr 2017 verwickelt war.

Forn betonte, dass es „keine Transparenz“ seitens des Staates zu den Anschlägen in Barcelona und Cambrils 2017 gegeben habe. Das Schweigen habe ihn überrascht. Er erwähnte unter anderem, dass die Staatsanwaltschaft nicht nur keine Ermittlungen von Amts wegen eingeleitet, sondern auch Untersuchungskommissionen im Kongress verhindert habe. „Ich merke nur, dass es Dinge gibt, die uns nicht gefallen und dass Informationen vorenthalten werden“, sagte er.

Einige Analysten und Medien wiesen bereits darauf hin, dass diese Angriffe darauf abgezielt haben könnten, das für den 1. Oktober 2017 geplante Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien zu verhindern. Spanien hat laut der katalanischen Nachrichtenagentur VilaWeb stets eine Untersuchung in dieser Angelegenheit vermieden.

Im vergangenen Jahr sagte Villarejo in einem anderen Gerichtsverfahren aus, dass eine „sehr wichtige“ Quelle vor dem „möglichen Risiko“ eines Anschlags in Barcelona gewarnt habe, berichtet El Nacional.

Beim Terroranschlag in Barcelona am 17. August 2017 fuhr ein Attentäter mit einem Lieferwagen durch eine Menschenmenge auf dem Boulevard La Rambla im Zentrum von Barcelona. Dabei wurden 14 Menschen getötet und mindestens 118 Menschen verletzt. Unter den Todesopfern war auch eine Deutsche. Tage später steuerten fünf Männer im Badeort Cambrils ein Auto in eine Gruppe von Menschen. Dabei starb eine Frau, sieben weitere Passanten wurden verletzt. Der IS reklamierte die Tat für sich.

Im Mai vergangenen Jahres wurden im Zusammenhang mit den Anschlägen drei Männer zu Haftstrafen verurteilt. Die 24 und 32- jährigen Hauptangeklagten erhielten Haftstrafen von 53 Jahren und sechs Monaten und von 46 Jahren, ein dritter Angeklagter (28) wurde zu acht Jahren Haft verurteilt.

Forn critica el silenci de l’Estat davant les paraules de Villarejo sobre el 17-A https://t.co/DZito03U9u — ElNacional.cat (@elnacionalcat) January 12, 2022



Auch interessant

– „Juristischer Skandal“ –

Bayern-Partei stellt Strafanzeige wegen Festnahme von Puigdemont

Es bestünden erhebliche Zweifel, ob eine nicht gewaltsame Unabhängigkeitserklärung überhaupt einen Strafbestand des spanischen Strafgesetzes erfüllten. Ein europäischer Haftbefehl müsse sich auch an deutschem Verfassungsrecht messen lassen.