Deltacron: Neue Corona-Variante entdeckt

In Zypern wurde ein neuer COVID-19-Stamm entdeckt, bei dem es sich um eine Kombination der Delta- und Omicron-Varianten handelt und der als "Deltacron" bezeichnet wird.

Nicosia – Forschende aus Zypern haben Medienberichten zufolge eine neue Variante des Coronavirus entdeckt.

Leondios Kostrikis, Professor für Biowissenschaften an der Universität von Zypern und Leiter des Labors für Biotechnologie und molekulare Virologie, beschrieb seine Erkenntnisse in einem Interview mit Sigma TV am Freitag.

„Derzeit gibt es Omicron- und Delta-Koinfektionen, und wir haben diesen Stamm gefunden, der eine Kombination dieser beiden ist“, sagte er.

Die neue Entdeckung wurde „deltacron“ genannt, nachdem omicron-ähnliche genetische Signaturen in den delta-Genomen gefunden wurden, so Kostrikis.

Etwa 25 Fälle des neuen Stammes seien entdeckt worden, aber es sei noch zu früh, um zu sagen, wie schädlich der „deltacron“-Stamm sein könnte.

„Wir werden in Zukunft sehen, ob dieser Stamm pathologischer oder ansteckender ist oder ob er sich gegenüber Delta und Omikron durchsetzen wird“, wird Wissenschaftler Kostrikis zitiert.

Einige Wissenschaftler zweifeln an neuer Deltakron-Variante

Einige Wissenschaftler gehen jedoch davon aus, dass die Ergebnisse von Kostrikis das Resultat einer Laborkontamination sein könnten.

Kostrikis habe der Nachrichteagentur Bloomberg in einer E-Mail jedoch mitgeteilt, dass die von ihm identifizierten Fälle „auf einen evolutionären Druck auf einen Stamm der Vorfahren hinweisen, diese Mutationen zu erwerben und nicht auf ein einzelnes Rekombinationsereignis zurückzuführen sind“.

Des Weiteren sei die Deltakron-Variante häufiger bei Patienten, die wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt wurden nachgewiesen, als bei Menschen, die außerhalb des Krankenhauses auf die Variante getestet wurden. Der Professor für Biowissenschaften schlussfolgert daraus, dass die Hypothese der Kontamination nicht infrage kommt.