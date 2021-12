Türkei: Gesundheitsminister Koca ruft erneut zur Booster-Impfung auf

Teilen

Ankara – Der türkische Gesundheitsminister hat die Bevölkerung erneut aufgerufen, sich impfen zu lassen.

„Wir selbst werden den Verlauf der Pandemie in unserem Land bestimmen. Gemeinsam können wir die Verluste reduzieren, indem wir uns durch Impfstoffe schützen und Vorsichtsmaßnahmen befolgen. Das Virus wird nicht verschwinden, indem man es ignoriert, es wird mit Vorsichtsmaßnahmen und Impfstoffen verschwinden. Vernachlässigen Sie die Auffrischungsimpfung nicht!“, schrieb Fahrettin Koca auf twitter

Angesichts der Bedrohung durch den Omicron-Stamm von COVID-19 hat die Türkei ihre Bemühungen verstärkt, die dritte Dosis des Impfstoffs so vielen Menschen wie möglich zu verabreichen, indem sie die Impfungen denjenigen anbietet, die den Impfstoff vor mindestens drei Monaten erhalten haben.

Die Türkei verkürzte letzte Woche das Intervall für die Auffrischungsimpfung von zuvor sechs Monaten auf drei Monate.

Bislang haben fast 14 Millionen Menschen die dritte Dosis des Impfstoffs erhalten. Mehr als 82 Prozent der erwachsenen Bevölkerung ab 18 Jahren, d. h. mehr als 51 Millionen Menschen, haben sich zweimal impfen lassen, und fast 57 Millionen Menschen, also 91 Prozent der erwachsenen Bevölkerung, haben mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten.

„Wir möchten diejenigen, die noch unentschlossen sind, daran erinnern, sich impfen zu lassen: Die Menschheit ist bereit, sich impfen zu lassen“, sagte Koca bereits im vergangenen Monat und fügte hinzu, dass nur in Ländern, die keine Impfstoffe liefern können, die Impfraten niedrig seien.

Erdogan fordert zur Impfung auf

Auch der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat die Bevölkerung wiederholt aufgefordert, sich Impfen zu lassen.

„Alle Bürgerinnen und Bürger haben leichten Zugang zu dem Impfstoff, und er ist kostenlos. In Anbetracht der Probleme, mit denen andere Länder konfrontiert sind, ist dies ein großer Erfolg. Wir wollen die Menschen nicht dazu zwingen, sich impfen zu lassen, aber wir müssen die Chance nutzen, die der Impfstoff als wirksamste Waffe gegen die Pandemie bietet“, so Erdogan am 6. September.

In einer Videobotschaft zum muslimischen Feiertag erklärte Erdogan, dass es keine Probleme mit der Versorgung mit dem COVID-19-Impfstoff gebe, und forderte alle Menschen über 18 Jahren auf, sich impfen zu lassen. Die Impfrate im Land sei im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt auf einem „guten Niveau“.

Der Rückgang der Zahl der Todesfälle durch Impfungen spiele eine wichtige Rolle für die Moral der Nation, sagte Erdogan. Die beste Verteidigung gegen die Pandemie sei die Impfung zusammen mit Maßnahmen wie Hygiene, Maske und Abstandsregeln.

Auch DITIB empfiehlt Impfung

Auch der türkische Islamverband DITIB empfahl eine Impfung.

„Als Religionsgemeinschaft tragen wir Verantwortung füreinander und miteinander“, sagte Kazim Türkmen, Vorsitzender des DITIB-Bundesverbands und Hausherr der Zentralmoschee in Köln, gegenüber EPD. Die DITIB empfehle ihren Mitglieder, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. berichtete DOM Radio.

Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin. pic.twitter.com/iFgDxGhWRp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2021

