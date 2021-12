Türkei: 188 PKK-Terroristen ergeben sich Sicherheitskräften

In der Türkei hat sich am Donnerstag ein weiterer Kämpfer der Terrororganisation PKK den Sicherheitskräften ergeben.

Teilen

Ankara – In der Türkei hat sich am Donnerstag ein weiterer Kämpfer der Terrororganisation PKK den Sicherheitskräften ergeben. Er habe sich der PKK 1988 angeschlossen und war im Irak aktiv.

Laut dem türkischen Innenministerium, ergaben sich alleine in diesem Jahr durch Überzeugungsarbeit der Behörden in Koordination des Innenministeriums mit der Gendarmerie und der Generaldirektion für Polizeiwesen somit bereits 188 PKK-Kämpfer.

Wie der türkische Innenminister Süleyman Soylu bekannt gab, gelang auch den Anti-Drogen-Einheiten ein herber Schlag gegen das Terrornetzwerk. Bei Operationen in der südosttürkischen Provinz Hakkari seien demnach 270 Kilogramm, mehrheitlich für Europa bestimmtes, Heroin und 25 Kilogramm Metamphetamine sichergestellt worden. Die Gesamtmenge des beschlagnahmten Heroins belaufe sich in diesem Jahr auf sieben Tonnen, was in Deutschland einen Straßenpreis (2019) von fast 360 Millionen Euro entspricht.

Die Terrororganisation PKK verfügt jährlich über ein Budget von bis zu 600 Millionen Euro, die sie über Drogenhandel, Erpressung, Geldwäsche, Menschenhandel und Prostitution erwirtschaftet. Rund 60 Prozent der Einnahmen werden über Drogenhandel generiert, lediglich ein kleiner Teil stammt aus Spenden, die von Mitgliedern der PKK in Europa eingesammelt werden.

Hakkari Yüksekova’da; bugün, @Jandarma‚mız tarafından;

▪️2️⃣7️⃣0️⃣ kg Eroin,

▪️2️⃣5️⃣ kg Metamfetamin

ELE GEÇİRİLDİ. 2021 yılı içerisinde toplam,

▪️7️⃣ TON Eroin,

▪️2️⃣1️⃣ BİN LİTRE Asetik Anhidrit

ELE GEÇİRİLDİ. Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum 👏👏👏 pic.twitter.com/VSaT0vCWPr — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 9, 2021

2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı 1️⃣8️⃣8️⃣’e yükseldi. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 9, 2021

Auch interessant

– Berlin –

Kurdische Mutter: Die PKK tötet unsere Kinder

Nach vielen Jahrzehnten der Angst und Drohungen sowie Einschüchterungen der PKK, trauen sich immer mehr Kurdischstämmige gegen die Terrororganisation offen Stellung zu beziehen.