Polen: Sängerin „Doda“ droht Haft

Warschau – Die Staatsanwaltschaft in Warschau hat gegen die polnische Sängerin Dorota – „Doda“ – Rabczewska und ihren Ex-Mann Emil S. ein Ausreiseverbot verhängt.

Wie die polnische Nachrichtenagentur PAP am Mittwoch berichtet, zahlten die Sängerin und Ex-Mann zudem eine Kaution von insgesamt über vier Millionen Zloty um einer Haft zu entgehen. Sie müssten sich zudem mehrmals wöchentlich bei der Polizei melden. Der Sängerin drohen demnach eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren. Die Ermittler haben gegen Emil S. 45 Anklagepunkte erhoben, wofür ihm insgesamt 10 Jahre Haft drohten.

Laut PAP geht es in dem Fall unter anderem um Veruntreuung von Vermögen einer Filmproduktionsfirma. Emil S. habe gemeinsam mit Rabczewska eine Gesellschaft in Malta geründet, auf die Vermögenswerte in Form von Geldbeträgen in Höhe von 12 Mio. PLN übertragen wurden. Den Ermittlern zufolge wurde das maltesische Unternehmen damit beauftragt, Vermögenswerte vor Gläubigern zu verbergen.

Rabczewska (37), bekannt als Doda oder Doda Elektroda, ist eine polnische Pop-Sängerin und Rock-Songwriterin. Sie ist die Tochter des Gewichthebers Paweł Rabczewski. Sie betätigte sich früh sportlich in der Leichtathletik (Weitsprung, Hochsprung und 100 m). Im Weitsprung wurde sie Dritte der polnischen Meisterschaft. Mit 13 Jahren fing sie an, Theater zu spielen und Gesangsstunden zu nehmen. Von 1998 bis 2000 war sie als Schauspielerin in dem Musical-Theater Buffo zu sehen.

Bekannt wurde Rabczewska im Jahr 2000 als Teilnehmerin der Reality Show Bar. Sie wurde im gleichen Jahr noch als Sängerin für die Gruppe Virgin gecastet. Rabczewska war Frontfrau der Gruppe bis zu ihrer Auflösung im Jahr 2007. Im gleichen Jahr erschien ihr erstes Soloalbum.

Doda z dozorem policji. Musi wpłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych poręczenia majątkowego.https://t.co/q8rz71ggNX — PAP (@PAPinformacje) December 1, 2021



