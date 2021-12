Impfgegner Marcus Lamb stirbt an Corona

Dallas – Er war ein vehementer Gegner der Corona-Impfung und in seinem christlichen Fernsehsender „Daystar-TV“ kamen immer wieder Impfgegner und Verschwörungstheoretiker zu Wort. Nun ist der US-Prediger Marcus Lamb nach einer Corona-Erkrankung gestorben. Er starb bereits am vergangenen Dienstag im Alter von 64 Jahren.

„Schweren Herzens geben wir bekannt, dass Marcus Lamb, Präsident und Gründer von Daystar Television Network, nach Hause gegangen ist, um beim Herrn zu sein“, twitterte der Sender.

It’s with a heavy heart we announce that Marcus Lamb, president and founder of Daystar Television Network, went home to be with the Lord this morning. The family asks that their privacy be respected as they grieve this difficult loss. Please continue to lift them up in prayer. pic.twitter.com/EVujL8zotG

— Daystar Television (@Daystar) November 30, 2021