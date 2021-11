Vietnam: Nudelverkäufer muss wegen Salt-Bae-Nachahmung zur Polizei

Die Polizei in der vietnamesischen Küstenstadt Danang hat am Dienstag einen ehemaligen Aktivisten, der einen Nudelstand betreibt, zum Verhör vorgeladen, nachdem er in den sozialen Medien ein Video veröffentlicht hatte, in dem er den türkischen Stargastronom Nusret Gökce - aka Salt Bae - imitierte.

Saigon – Die Polizei in der vietnamesischen Küstenstadt Danang hat am Dienstag einen ehemaligen Aktivisten, der einen Nudelstand betreibt, zum Verhör vorgeladen, nachdem er in den sozialen Medien ein Video veröffentlicht hatte, in dem er den türkischen Stargastronom Nusret Gökce – aka Salt Bae – imitierte.

Sechs Tage nach Veröffentlichung des Videos habe die Polizei an seiner Tür geklopft. Nudelverkäufer Bui Tuan Lam ist in dem einminütigen Video zu sehen, wie er an seinem Stand am Straßenrand gehackte Frühlingszwiebeln in eine dampfende Schüssel mit Suppe streut, bevor er in Salt Bae-Manier losstolziert und das Gericht den Kunden serviert. Bui, der unter Aktivisten in Vietnam als Peter Lam Bui bekannt ist, war früher in der Menschenrechts- und Justizbewegung aktiv. In seinem Videoclip nennt sich Bui „Onion Leaf Bae“ (Zwiebelblatt-Bae), in Anlehnung an die typische Bewegung des Starkoch.

„Heute Morgen kamen sie zu meinem Haus – zwei Beamte der städtischen Sicherheitsbehörde, ein Beamter, der für meinen Wohnort zuständig ist, und natürlich eine Person in Zivil, die draußen filmte“, sagte Bui gegenüber RFA.

Der Grund für die Vorladung war nicht klar und besagte nur, dass Bui aufgefordert wurde, zu einem Büro zu gehen, „um Informationen über einen kriminellen Handel für die Ermittlungsarbeit zu liefern“, sagte er. Auf einem von Bui aufgenommenen Video des Polizeibesuchs ist zu sehen, wie er die Beamten nach dem Grund für die Vorladung fragt, der ihm jedoch nicht genannt wurde.

„Ich habe mich geweigert [zu gehen] und gesagt, dass ich mit ihnen zusammenarbeiten würde, wenn der Grund klar in der Anordnung genannt würde, denn im Prinzip bezieht sich die Anordnung auf einen Rechtsfall, so dass sie nicht so allgemein gehalten sein kann, dass jemand aufgrund dessen, was ich gesagt habe, angeklagt werden könnte“, sagte Bui. Die Polizisten hätten daraufhin gedroht, ihn gewaltsam abzuführen.

Anfang dieses Monats sorgten hochrangige kommunistische Parteifunktionäre für Empörung im Land, nachdem sie sich in London beim Verzehr eines Goldsteaks in einem Nusr-Et Restaurant filmen ließen In dem Video ist zu sehen wie Gökce den vietnamesischen Minister für öffentliche Sicherheit, Tô Lâm, mit einem 1700-Euro-Steak füttert. Die Ironie dieses Vorfalls entging nur wenigen, als das Video auf TikTok viral ging und in dem sozialistischen Land, in dem Armut und Hunger aufgrund der Pandemie zunehmen, Empörung auslöste. Der Hashtag #saltbae wurde kurz darauf auch auf Facebook vorübergehend weltweit blockiert, und die Plattform erklärte, sie werde die Gründe dafür untersuchen.

Der exorbitante Preis für das Steak sorgte in Vietnam für Aufsehen, da das Monatsgehalt des Ministers zwischen 600 und 800 Dollar pro Monat liegt. Der vietnamesische Durchschnittsbürger verdient nach Angaben des Allgemeinen Statistikamtes des Landes im Jahr 2021 rund 230 Dollar im Monat.

To war zusammen mit mehreren Delegierten in London, nachdem er am COP26-Klimagipfel der Vereinten Nationen in Glasgow, Schottland, teilgenommen hatte. Am Vortag hatte er außerdem Blumen am Grab des kommunistischen Führers Karl Marx niedergelegt.

Wie Reuters berichtet, erklärte Bui, er habe nicht die Absicht gehabt, die Regierung zu verspotten. „Das Video, das ich gemacht habe, war nur zum Spaß und um für meinen Rindfleischnudelladen zu werben. Seit ich es veröffentlicht habe, kommen mehr Kunden“, sagte er.

Vietnamesische Beamte sind dafür bekannt, dass sie Personen, die als regierungskritisch gelten, vorladen und verfolgen. Viele Menschenrechtsaktivisten und politische Blogger sind im Laufe der Jahre vor Gericht gestellt und inhaftiert worden.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Amtsträger wegen eines Essens in Gökces teurem Restaurant in die Kritik geraten ist. Im Jahr 2019 sorgte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro für Empörung, nachdem Bilder von ihm und seiner Frau beim Essen im Restaurant Nusr-Et in Istanbul aufgetaucht waren, obwohl Venezuela mit einer immer größeren Lebensmittelknappheit zu kämpfen hatte.

Salt Bae

Gökce erlangte internationale Berühmtheit, nachdem er anfing, Fotos seiner theatralischen Salzstreu-Pose in den sozialen Netzwerken zu teilen. Dutzende Restaurants weltweit und ein 50-Millionen-Dollar-Hotel, gehören mittlerweile zu seiner Unternehmensgruppe.

