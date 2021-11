Reisen Turkish Airlines mit „Best in Business“-Preis ausgezeichnet

Das Corporate Club-Programm der türkischen Fluggesellschaft Turkish Airlines wurde von den weltweiten Lesern des Reisemagazins Business Traveler's in der Kategorie "Best in Business Travel" mit dem ersten Platz ausgezeichnet.