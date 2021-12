Türkische und serbische Postunternehmen besiegeln strategische Partnerschaft

Teilen

Belgrad – Vereinbarung zwischen PTT Turkish Post und Posta Serbia deckt Bereiche des elektronischen Handels und des Geldtransfers ab.

Die nationalen Postdienste der Türkei und Serbiens haben am Montag ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Das Abkommen, das die Bereiche E-Commerce und Geldtransfer abdeckt, wurde von Hakan Gülten, Generaldirektor der PTT Turkish Post, und Zoran Djordjevic, amtierender Direktor von Posta Serbia, in Serbiens Hauptstadt Belgrad unterzeichnet.

Djordjevic erklärte, dass das Abkommen eine wichtige Gelegenheit für Serbien darstelle, sich den lukrativen türkischen E-Commerce-Markt zu erschließen, berichtet Anadolu. Serbien hoffe, den Erfolg der E-Commerce-Industrie in der Türkei wiederholen zu können, so Djordjevic Er fügte hinzu, dass Serbien auch die Open Balkan-Initiative, die auch Albanien und Nordmazedonien umfasst, auf den türkischen Markt ausdehnen.

Gülten erklärte, die Vereinbarung werde den beiden Unternehmen helfen, ihre langfristige Zusammenarbeit zu verbessern und könne Serbien in die Lage versetzen, ein Zentrum des elektronischen Handels in der Region zu werden. In einem Tweet dankte Gülten dem Posta Serbia-Chef für seine Gastfreundschaft.

