Türkei: Niedrigsten Niederschläge in zwei Jahrzehnten

Ankara – Laut einem vom staatlichen Wetterdienst veröffentlichten Jahresbericht verzeichnete die Türkei im vergangenen Jahr die niedrigste Niederschlagsmenge seit zwei Jahrzehnten.

„Die Niederschläge gingen um 16 Prozent im Vergleich zu den Niederschlägen vor einem Jahr und um 19 Prozent im Vergleich zum mehrjährigen Durchschnitt zurück“, heißt es in dem Bericht.

Laut dem Bericht erlitt die südöstliche Region des Landes mit 39 Prozent den größten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Die Niederschläge in der Marmara- und der Schwarzmeerregion blieben auf demselben Niveau, während die Niederschlagsmenge in der Ostregion um 32 Prozent und in den Mittelmeerprovinzen um 24 Prozent zurückging, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu mit Hinweis auf den Bericht. In Zentralanatolien betrug der Rückgang rund 22 Prozent, heißt es weiter.

In der Schwarzmeer- und der Marmararegion regnete es an 125 Tagen im Jahr, während in den südöstlichen Provinzen mit etwa 60 Tagen im Jahr die niedrigste Niederschlagsmenge verzeichnet wurde.

Erdogan: Wasser wichtigster strategischer Wert des nächsten Jahrhunderts

Der türkische Präsident bezeichnete Wasser als den „strategischsten Wert“ des nächsten Jahrhunderts und betonte, dass der Druck auf die Wasserressourcen jedes Jahr zunehme. Präsident Recep Tayyip Erdogan betonte die Bedeutung der Wasserressourcen für die Zukunft sowie den Ansatz und die Bemühungen der Türkei in dieser Hinsicht.

„Der Schutz der Wasserressourcen vor ihrer Erschöpfung, ihre effiziente Nutzung und ihre ordnungsgemäße Bewirtschaftung sind heute eher ein Muss als eine Wahl“, sagte er während der Wasserratstagung im Oktober.

