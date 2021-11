Türkei: Mann im Zusammenhang mit Mord an Haitis Präsidenten festgenommen

Mord an Moise Türkei: Mann im Zusammenhang mit Mord an Haitis Präsidenten...

Istanbul – Die türkischen Behörden haben einen Mann verhaftet, der im Zusammenhang mit der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse im Juli, als Verdächtiger gilt, wie der haitianische Außenminister Claude Joseph am Montag mitteilte.

Der 53-jährige ehemalige Geschäftsmann Moïse , der sein Amt 2017 angetreten hatte, wurde in seinem Privathaus erschossen, seine Frau wurde bei dem Anschlag verletzt.

Kolumbianische Söldner erwiesen sich als Hauptverdächtige, jedoch wurde bisher niemand im Zusammenhang mit dem Fall angeklagt oder verurteilt. Es habe Medienberichten zufolge jedoch bereits mehr als 40 Festnahmen gegeben, darunter auch haitianische Polizeibeamte.

„Ich hatte gerade ein Telefongespräch mit dem türkischen Minister, meinem Freund Mevlut Cavusoglu, um der Türkei für die Verhaftung von Samir Handal zu danken, einer der Personen, die bei den Ermittlungen zur Ermordung des Präsidenten von großem Interesse sind“, so Joseph auf Twitter.

Je viens d’avoir une conversation téléphonique avec le chancelier turc, mon ami @MevlutCavusoglu, pour remercier la Turquie pour l’arrestation de Samir Handal, l’une des personnes de grand intérêt dans l’enquête sur l’assassinat du président @moisejovenel. pic.twitter.com/jkuDnvcIHP — Claude Joseph (@claudejoseph03) November 15, 2021

In einem Bericht der haitianischen Polizei vom August heißt es, Handal habe in seinem Haus in Port-au-Prince „Treffen mit politischem Charakter“ veranstaltet, an denen auch Emmanuel Sanon teilgenommen habe, ein mutmaßlicher Drahtzieher des Attentats, der im Juli verhaftet worden war.

Türkische Medien berichteten am Dienstag, dass Handal, der mit einer internationalen Haftbefehl der Interpol gesucht wurde, auf dem Istanbuler Flughafen von den Behörden festgenommen wurde, als er auf dem Transitflug von den Vereinigten Staaten nach Jordanien war.

Letzte Woche hatte das US-Außenministerium seine Bürger in Haiti aufgefordert, das Land zu verlassen, da sich die politischen Unruhen nach der Ermordung von Moïse verschärft hatten.

„Die weit verbreitete Treibstoffknappheit kann im Notfall wesentliche Dienstleistungen einschränken, einschließlich des Zugangs zu Banken, Geldtransfers, medizinischer Notversorgung, Internet und Telekommunikation sowie öffentlichen und privaten Transportmöglichkeiten“, warnte das Außenministerium und merkte an, dass die US-Botschaft „wahrscheinlich nicht in der Lage ist, US-Bürgern in Haiti bei der Ausreise zu helfen, wenn kommerzielle Optionen nicht mehr verfügbar sind“.

Moïse war seit 2017 im Amt und regierte seit mehr als einem Jahr per Erlass, weil die Ausrichtung einer Wahl scheiterte.

Die Opposition warf dem 53-Jährigen Korruption vor, es kam zu Massenprotesten. Moïse hat die Anschuldigungen stets bestritten und auf eine Verfassungsreform gedrungen, mit der er nach eigenen Angaben für mehr Stabilität sorgen wollte, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Seine Gegner sahen darin den Versuch, eine Diktatur zu errichten. Nach Angaben der haitianischen Behörden wurde Moïse von ausländischen Profi-Killern getötet. Zwei Männer erklärten sich daraufhin jeweils zum Interims-Regierungschef.