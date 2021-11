Kiew: Als Ku-Klux-Klan verkleidete Männer ziehen durch Innenstadt

In einem Video ist eine Gruppe von Menschen zu sehen, die Ku-Klux-Klan Kostüme tragen und Schilder mit der Aufschrift "Ja, wir sind Rassisten", "KKK ist zurück" und "White Power" mit sich führen.

Teilen

Kiew – In einem Video, das am Sonntagabend Kiew gefilmt und auf dem Telegram-Kanal der ukrainischen Nachrichtenagentur Strana geteilt wurde, ist eine Gruppe von Menschen zu sehen, die Ku-Klux-Klan Kostüme tragen und Schilder mit der Aufschrift „Ja, wir sind Rassisten“, „KKK ist zurück“ und „White Power“ mit sich führen. Vor zwei Farbigen machten sie auch den Nazigruß, berichtet RT unter Berufung auf die Meldung. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hatte der Ku-Klux-Klan in den Südstaaten mit Terroraktionen für eine Rassentrennung gekämpft.

In den letzten Jahren haben rechtsextreme Aktivitäten in Kiew zugenommen, und Nationalisten dürfen regelmäßig offen auf den Straßen marschieren. Letzten Monat, am Tag der Verteidiger und Verteidigerinnen des Landes, marschierten Tausende von Menschen unter den Fahnen der extremistischen Organisationen Asow und Rechter Sektor auf die Straße. Die Gruppe trug auch Transparente mit rassistischen Slogans wie „White Lives Matter“, berichtet RT weiter.