Ex-Kellner: Nusret Gökce drohte mir mit dem Tod

Der extravagante Küchenchef, der mit bürgerlichem Namen Nusret Gökce heißt, wurde zu einer Geldstrafe verurteilt und musste außerdem dem Kellner eine Entschädigung zahlen. Der Vorfall ereignete sich bereits 2019, die Tageszeitung Hürriyet sprach mit dem ehemaligen Mitarbeiter Ali Ihsan Kandil in der vergangenen Woche.

Wie Hürriyet berichtet, beschwerten sich damals zwei Frauen darüber, dass sie im Nusr-Et Steakhouse in Istanbul gezwungen worden waren, mit fremden Männern an einem Tisch zu sitzen. Daraufhin habe Gökce den Kellner angeschrien und ihn mit dem Tod gedroht.

„Hast du die Frauen dort hingesetzt, du Zuhälter, verkaufst du Frauen in meinem Restaurant? Ich bringe dich um, verpiss dich, ich feuere dich“, soll er zu dem schockierten Kellner gesagt haben. Der Kellner habe laut eigener Aussage jedoch nichts mit dem Vorfall zu tun gehabt.

Kandil erstattete daraufhin Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft, und Salt Bae wurde wegen Beleidigung vor Gericht gestellt, was nach türkischem Recht eine Straftat ist.

Das 23. Strafgericht in Istanbul entschied damals in erster Instanz zu Gunsten des Kellners und verurteilte Salt Bae zu einer Geldstrafe von 8700 Türkischen Lira (etwa 750€). Das Gericht ordnete außerdem an, dass Salt Bae Kandil eine Entschädigung in Höhe von 35.000 Lira (etwa 3.000 Euro) zahlen muss, und setzte ihn für fünf Jahre auf Bewährung, berichtet Hürriyet weiter.

Ihm sei es nicht um das Geld, sondern Gerechtigkeit gegangen, so der Kellner. Der erlittene mentale Schaden könne nicht mit Geld ausgeglichen werden.

„Ich wurde mit einer Tat beschuldigt, mit der ich nichts zu tun hatte. Ich musste vor Gericht gehen“, erklärte Kandil.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Salt Bae nach einem Konflikt mit dem Personal in die Tasche greifen musste. Letzten Monat wurde Salt Bae gezwungen, 230.000 Dollar an ehemalige Mitarbeiter zu zahlen, nachdem ihm vorgeworfen wurde, sie um Trinkgelder betrogen und bei Beschwerden entlassen zu haben. In der Manhattan-Filiale von Nusr-Et wurde er 2019 von vier ehemaligen Kellnern verklagt.

Gökce erlangte internationale Berühmtheit, nachdem er anfing, Fotos seiner theatralischen Salzstreu-Pose in den sozialen Netzwerken zu teilen. Dutzende Restaurants weltweit und ein 50-Millionen-Dollar-Hotel, gehören mittlerweile zu seiner Unternehmensgruppe.

