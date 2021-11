Donald Trump will im Taekwondo-Anzug ins Weiße Haus

Der ehemalige US-Präsident will im Taekwondo-Anzug in den US-Kongress. falls er ins Weiße Haus zurückkehren sollte.

Der Präsident des Welt-Taekwondo-Hauptquartiers, Kukkiwon, verlieh Trump am Wochenende den 9-Dan Schwarzgurt. Dies gab die Verband auf ihrer seiner Facebookseite am Samstag bekannt. Kukkiwon-Präsident Lee Dong-seop, besuchte Trump an diesem Wochenende in seinem Haus in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, um ihm den begehrten schwarzen Gürtel zu überreichen. Ein in Florida lebender Südkoreaner habe das Treffen arrangiert.

Ich habe gehört, dass Donald Trump großes Interesse an Taekwondo hat“, zitiert die britische Tageszeitung Mail Online Lee.

„Es ist mir eine Freude und Ehre, diese Ehrenurkunde zu erhalten. Taekwondo ist eine großartige Kampfsportart, um sich in diesen Zeiten zu schützen“, sagte Trump und fügte hinzu, dass er den Taekwondo-Anzug im US-Kongress tragen werde, falls er ins Weiße Haus zurückkehren sollte.

Rückkehr ins Weiße Haus

Der ehemalige US-Präsident hat seine Niederlage im vergangenen Jahr gegen seinen demokratischen Widersacher US-Präsident Joe Biden nicht akzeptiert und ihm vorgeworfen die „Wahlen gestohlen zu haben“. „Wahlbetrug“ der Linken und „das Verbrechen des Jahrhunderts“, nannte er die Ergebnisse wiederholt.

Vieles deutet darauf hin, dass Trump vor einem politischen Comeback steht. Er hat eine erneute Kandidatur zwar noch nicht angekündigt, diese aber auch nicht ausgeschlossen. Laut jüngsten Umfragen liegt er mit 45 zu 43 Prozent vor Biden. 78 Prozent der republikanischen Wähler würden demnach eine zweite Kandidatur von Trump unterstützen.

Er werde „wahrscheinlich“ bis nach den Zwischenwahlen im nächsten Jahr warten, um zu verkünden, ob er 2024 für das Präsidentenamt kandidieren wird, so Trump.

„Ich denke, dass viele Leute mit dieser Entscheidung sehr zufrieden sein werden“, sagte Trump in einem Interview mit Fox News.

Auf die Frage nach den anderen Republikanern, über deren Kandidatur für das Weiße Haus im Jahr 2024 spekuliert wird – darunter der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley – merkte Trump an, dass viele bereits erklärt hätten, dass sie seine Entscheidung, ob sie für das Amt des Präsidenten kandidieren, abwarten würden.

„Wir haben eine Menge. Aber fast alle von ihnen haben gesagt, wenn ich kandidiere, werden sie nie kandidieren“, so Trump.

