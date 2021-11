Bill Gates warnt vor Bioterrorismus

Teilen

London – Der viertreichste Mann der Welt sagte, dass wir zur Vermeidung einer solchen Situation „zig Milliarden“ in Forschung und Entwicklung als Präventivmaßnahme ausgeben müssten. Er erklärte weiter, dass die Regierungen jetzt mit den Vorbereitungen beginnen müssten, wenn sie diese „Keimangriffe“ verhindern wollten. Er warnte, dass diese Angriffe „weitaus schlimmere Folgen“ haben könnten als die Pandemie, die wir heute erleben.

Die Investitionen könnten jedoch auch dazu führen, dass andere Viren, wie etwa Grippe oder Erkältungsviren, ausgerottet werden könnten. Gates forderte zudem eine Pandemie-Task-Force in der Weltgesundheitsorganisation WHO aus. Dies solle eine Priorität sein. Im nächsten Jahr würden diese Zuweisungen erfolgen müssen, einschließlich der globalen Pandemie-Taskforce.

„Was wäre, wenn ein Bioterrorist die Pocken auf zehn Flughäfen einschleppt? Wie würde die Welt darauf reagieren?“, fragte Gates auf einer Veranstaltung des britischen Thinktanks „Policy Exchange“.

„Es gibt natürlich verursachte Epidemien und durch Bioterrorismus verursachte Epidemien, die noch viel schlimmer sein könnten als das, was wir heute erlebt haben.“

Gates warnte bereits lange vor der Corona-Pandemie vor Krankheitserregern und Pandemien. „Es war 2015, als ich den Ted-Talk hielt und eine Reihe von Papieren mit dem Titel ‚Wir sind nicht bereit für die nächste Pandemie‘ schrieb“, so Gates.

