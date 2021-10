Sechs Verdächtige, darunter vier Russen, wurden in der Türkei festgenommen, weil sie bewaffnete Anschläge auf tschetschenische Dissidenten geplant haben sollen. Die Festgenommenen werden der "politischen und militärischen Spionage" beschuldigt. Dies sieht in der Türkei eine Freiheitsstrafe von 15 bis 20 Jahren vor.

Ein türkisches Gericht hat sechs Verdächtige, darunter Russen, unter dem Vorwurf der Spionage verhaftet, nachdem sie unter dem Verdacht festgenommen wurden, bewaffnete Angriffe auf tschetschenische Oppositionelle vorbereitet zu haben, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Zu den Verdächtigen gehören auch ein Usbeke und ein Ukrainer. Dem Bericht zufolge wurden die Männer bereits am 8. Oktober bei Razzien in Istanbul und Antalya verhaftet. Zur Zeit werden sie im Istanbuler Gefängnis Maltepe festgehalten. Wie die türkische Generalstaatsanwaltschaft am 20. Oktober mitteilte, handelt es sich bei den Männern um Abdula Abdulajew, Rawschan Achmedow, Beslan Rasajew und Aslanbek Abdulmuslimow aus Russland, Ihor Jefrim aus der Ukraine und Amir Jusupow aus Usbekistan. Die Männer werden beschuldigt, die Ermordung von Kritikern des vom Kreml unterstützten Führers der russischen Nordkaukasusregion Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, geplant zu haben.

In den letzten Jahren gab es mehrere Anschläge außerhalb Russlands gegen Kritiker Kadyrows. Im Januar verurteilte ein Gericht in Schweden zwei russische Staatsbürger aus Tschetschenien zu langen Haftstrafen für ihre Rolle bei der versuchten Ermordung von Tumso Abdurachmanow, einem tschetschenischen Blogger im Exil und offenem Kritiker von Kadyrow, im vergangenen Jahr. Ein Jahr zuvor wurde Imran Alijew, ein weiterer tschetschenischer Blogger, der für seine Kritik an Kadyrow bekannt war, erstochen in einem Hotelzimmer in der nordfranzösischen Stadt Lille aufgefunden. Österreich verhaftete zwei tschetschenische Asylbewerber im Rahmen der Ermittlungen zur Ermordung eines weiteren Kadyrow-Kritikers, Mamikhan Umarov, in einem Wiener Vorort im Juli 2020.

Menschenrechtsgruppen werfen Kadyrow weit verbreitete Rechtsverletzungen und andere Verstöße in der Region vor, was er bestreitet. Kritiker sagen, Kadyrow sei letztlich für die Gewalt und Einschüchterung seiner politischen Gegner durch die tschetschenischen Behörden verantwortlich, einschließlich Entführungen, gewaltsames Verschwindenlassen, Folter und außergerichtliche Tötungen.

Verteidiger betonen, Kadyrow habe nach zwei Kriegen zwischen Moskau und Separatisten nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 relative Ruhe in die unruhige Region gebracht.

