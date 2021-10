Landwirtschaft Getreideertrag in der Türkei durch Dürre gefährdet

Teilen

Istanbul – Laut einer Prognose des türkischen Statistikinstituts (TÜİK) droht aufgrund der hohen Temperaturen und geringen Niederschläge ein starker Rückgang der Getreideproduktion im ganzen Land.

Aus den Daten geht hervor, dass die Produktion von Getreideerzeugnissen in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent zurückgehen und rund 31,6 Millionen Tonnen betragen werde.

Wie die Tageszeitung Hürriyet unter Bezugnahme der Prognose weiter berichtet, wird erwartet, dass die Weizenproduktion um 13,9 Prozent auf 17,7 Millionen Tonnen, die Gerstenproduktion um 30,7 Prozent auf 5,8 Millionen Tonnen, die Roggenproduktion um 32,4 Prozent auf 200.000 Tonnen und die Haferproduktion um 9,1 Prozent auf 286.000 Tonnen zurückgehen wird.

In den Prognosen ist die Gefahr von Düngemitteln für Getreide und Hülsenfrüchte, die sich derzeit in der Pflanzsaison befinden, noch nicht berücksichtigt, aber es wird davon ausgegangen, dass steigende Düngemittelpreise auch den Ertrag des nächsten Jahres verringern werden.

Süleyman Soylu, ein auf Landwirtschaft spezialisierter Ingenieur von der Selçuk Universität, erklärt gegenüber Hürriyet, dass 80 Prozent der Gerstenproduktion in der Türkei in trockenen landwirtschaftlichen Gebieten erzeugt wird und dass die Dürre im letzten Jahr den Gerstenertrag stark reduziert habe.

„Die Verknappung der Gerste, die zu 90 Prozent in der Futtermittelindustrie verwendet wird, zeigt den Anstieg der Futtermittelpreise“, sagte Soylu und betonte, dass dieses Ergebnis den Tierhaltungssektor am meisten treffen werde.

Hohe Verluste auch in Europa

Die Türkei steht mit diesem Problem jedoch nicht allein da. Die Ernteverluste aufgrund von Dürre sind auch in Europa in den letzten Jahren stark angestiegen.

Die durch Hitzewellen und Dürre verursachten Ernteverluste haben sich in den letzten 50 Jahren in Europa verdreifacht, wie eine Studie zeigt, die die Anfälligkeit der Lebensmittelsysteme für den Klimawandel verdeutlicht.

In der kürzlich in der Zeitschrift Environmental Research Letters veröffentlichten Studie wurde die landwirtschaftliche Produktion in 28 europäischen Ländern – der heutigen Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich – von 1961 bis 2018 untersucht.

Sie verglich diese mit Daten zu extremen Wetterereignissen – Dürren, Hitzewellen, Überschwemmungen und Kälteeinbrüche – und fanden Hinweise darauf, dass „der Klimawandel in Beobachtungsdaten bereits zu zunehmenden Ernteverlusten führt.“

Während alle vier Ereignisse in dem 50-jährigen Zeitraum deutlich häufiger auftraten, „verdreifachte sich die Schwere der Auswirkungen von Hitzewellen und Dürren auf die Pflanzenproduktion“, und zwar von Verlusten in Höhe von 2,2 Prozent zwischen 1964 und 1990 auf 7,3 Prozent zwischen 1991 und 2015.

Die Studie stellte fest, dass insbesondere Dürren, die immer häufiger auftreten, auch immer intensiver werden: „Die schwersten Ereignisse werden unverhältnismäßig heftiger“.

Auch interessant

– Wasserknappheit –

Bauernpräsident fordert Priorisierung der Landwirtschaft bei Wasserversorgung

Anhaltende Trockenheit macht den Landwirten in Deutschland auch in diesem Jahr zu schaffen.