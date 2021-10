Französin gewinnt mit erstem Lottoschein 220 Millionen Euro

Teilen

Paris – Eine auf Tahiti lebende Französin hat mit ihrem ersten Lottoschein gleich den Jackpot geknackt. Bei ihrem ersten Tipp im Leben gewann sie 220 Millionen Euro.

Wie die staatliche Lotto-Gesellschaft Frankreichs, La Française des Jeux (FDJ), mitteilte, hatte die Gewinnerin, die anonym bleiben möchte, bereits vor zwei Wochen den Rekord-Jackpot der Lotterie „Euromillionen“ geknackt. Trotz des historischen Sieges sagt die Frau, sie wolle ihr Leben nicht ändern. Alles bleibe einfach so, wie „es jetzt ist“. „Ich werde bescheiden bleiben – und weiterhin barfuß laufen“, sagte die Gewinnerin.

Sie habe ihren Großvater immer spielen sehen und sei überzeugt gewesen, eines Tages zu gewinnen. „Ich habe meinem Opa oft gesagt, dass ich an dem Tag, an dem ich einmal spiele, Glück haben werde“, zitiert FDJ die Gewinnerin.

Schließlich gewann sie bei ihrem ersten Versuch den größten Jackpot in der Geschichte der FDJ. „Ich habe auf den richtigen Moment gewartet, um zu spielen, und an diesem Tag hatte ich eine gutes Gefühl“, so die Gewinnerin. Bis zur Übergabe habe sie den Schein gut versteckt. Unterm Bett und zwischen Kleidungsstücken. „Am Ende hatte ich Angst, zu vergessen, wo ich ihn hingetan habe.“

Sie plane jedoch ausgiebig mit ihrer Familie zu verreisen. „Ich möchte mit meiner Familie die Welt bereisen und vor allem den Schnee entdecken, den ich noch nie gesehen habe“. Sie möchte zudem in Immobilien investieren und für wohltätige Zwecke zugunsten von Kindern spenden.