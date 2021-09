Ukraine kündigt Großbestellung weiterer türkischer Kampfdrohnen an

Die Türkei hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der führenden Länder bei der Herstellung von Kampfdrohnen entwickelt.

Kiew – Die Türkei hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der führenden Länder bei der Herstellung von Kampfdrohnen entwickelt.

Erfolgreichen Einsätzen in Kriegsgebieten wie Libyen. Syrien oder Aserbaidschan folgend, sind die weltweiten Auftragseingänge in die Höhe geschnellt. Nach zahlreichen Ländern wie die Ukraine, Katar, Aserbaidschan und Libyen, hatte im Mai dieses Jahres auch EU-Mitglied Polen den Kauf der erfolgreichen türkischen Kampfdrohne TB2-Bayraktar angekündigt. Im Vorfeld eines Treffens zwischen den Außen- und Verteidigungsministern der Ukraine und der Türkei, in der Hauptstadt Kiew im vergangenen Dezember, sagte Andriy Taran, Verteidigungsminister der Ukraine, dass türkische Kampfdrohnen zu den besten der Welt gehören.

„Man muss niemanden davon überzeugen, dass türkische UAVs die effektivsten modernen Waffen sind. Jeder hat das in Syrien, Libyen und zuletzt bei den Kämpfen in Berg-Karabach gesehen“, sagte Taran.

„Ich und auch unser Präsident haben sich persönlich von der hohen Effektivität der von uns gekauften türkischen Bayraktars überzeugt. Neben dem Kauf wollen wir gemeinsam mit der Türkei in der Ukraine produzieren und Technologie transferieren. Die Ukraine kann ihre eigenen Technologien mit türkischen Unternehmen teilen, das ist ein Projekt zum Wohle aller“, so Taran damals.

Wie der ukrainische Oberbefehlshaber Valery Zaluzhny in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Report am Montag nun bekannt gab, wird die Ukraine von der Türkei vier weitere Bayraktar TB2 Drohnensysteme kaufen. Jedes System umfasse sechs Drohnen. Insgesamt werden es 24 Drohnen sein, so Zaluzhny.

„Ein System wurde dieses Jahr auf Wunsch des Verteidigungsministeriums angeschafft. Darüber hinaus ist der Kauf von vier weiteren Systemen dieser Art geplant, um den Bedarf der Streitkräfte in den Jahren 2021-2022 zu decken“.

Er wies darauf hin, dass die Ukraine sorgfältig prüfen werde, wie diese Drohnen richtig eingesetzt werden können.

„Erstens müssen wir lernen, wie man sie effektiv einsetzt, und zweitens müssen wir die Taktik für ihren Einsatz kennen. Wir müssen einen umfassenden Ansatz wählen. Der Erwerb von Bayraktar ist hier nicht zu Ende. Jetzt studieren wir die Methoden für den Einsatz dieser Geräte“, sagte Zaluzhny.

Im November 2018 kaufte die Ukraine Bayraktar-Drohnen aus der Türkei. Der Vertrag umfasste sechs Kampfdrohnen, zwei Kontrollstationen und 200 Lenkraketen. Und im März 2021 begann die Türkei mit der Produktion einer neuen Serie von Drohnen für die Ukraine.

