Türkisches Kriegsschiff stoppt griechisches Forschungsschiff vor türkischem Seegebiet

Istanbul – Im östlichen Mittelmeer ist nach Medienberichten ein unter maltesischer Flagge fahrendes griechisches Forschungsschiff daran gehindert worden, in das von der Türkei beanspruchte Seegebiet des Kontinentalsockels einzudringen.

Griechenland hatte am 16. September für das Forschungsschiff „Nautical Geo“ vom 16.-22. September 2021 ein NAVTEX veröffentlicht. Die türkische Fregatte „Oruçreis“ soll das Forschungsschiff daran gehindert haben in das von der Türkei beanspruchte Seegebiet des Kontinentalsockels einzudringen und es per Funk aufgefordert haben das Seegebiet zu verlassen.

Ansage des türkischen Kriegsschiffs: „Sie dürfen in das Seegebiet des türkischen Kontinentalsockels nicht reinfahren“

Das türkische Kriegsschiff soll über Funk der Besatzung des Forschungsschiffes „Sie dürfen in das Seegebiet des türkischen Kontinentalsockels nicht reinfahren. Falls es betreten werden sollte, werden wir intervenieren“, mitgeteilt haben. Daraufhin habe das Forschungsschiff das Seegebiet verlassen.

Im November 2019 unterzeichnete die Türkei mit der international anerkannten Regierung in Tripolis unter anderem ein Seegrenzabkommen im Mittelmeer. Mit diesem Vertrag besitzt die Türkei eine gemeinsame Seegrenze mit Libyen.

Nach der Mitteilung der Warnnachricht durch Griechenland hatte die Türkei unter Berufung auf das Seerechtsabkommen mit Libyen selbst ein NAVTEX veröffentlicht, weil das griechische NAVTEX türkische Seegebiete des Kontinentalsockels umfasst habe.

Beim Begriff NAVTEX handelt es sich um einen internationalen Dienst zur Verbreitung nautischer und meteorologischer Warnnachrichten. Auf der ganzen Welt werden diese auf gleicher Frequenz zu unterschiedlichen Sendezeiten veröffentlicht.

Kemal Bölge/Istanbul